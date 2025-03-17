快訊

反制「賴17條」…陸國安部公布台灣資通電軍4人身分 揚言終身追責

烏克蘭認了！全面撤出俄國庫斯克州蘇賈區 川普特使：俄烏幾周內停火

為推國產夜視鏡擋外國廠商簡報 但核心組件貨源穩定嗎

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗市區50年南洋杉不敵強風傾倒 公所假日及時清理

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市中正路一棵南洋杉昨天下午不敵強風突然倒塌，還好沒有波及人車。圖／苗栗市公所提供
苗栗市中正路一棵南洋杉昨天下午不敵強風突然倒塌，還好沒有波及人車。圖／苗栗市公所提供

苗栗地區近日來強風特報連發，苗栗地方法院附近一棵樹齡約50年的南洋杉昨天下午不敵強風突然倒塌，波及一支路口號誌桿傾斜，還好沒有造成人車損傷，公所假日即時處理，約2個小時清除。

苗栗市公所昨天下午3點多接獲縣府「1999」轉報，中正路、正義街口1棵路樹倒塌，1支號誌桿傾斜，路燈管理所人車第一時間趕到現場清除，市長余文忠到場關心指揮，下午5點多清理完畢。

公所調閱監視器，發現市區當時刮起陣陣強風，南洋杉突然往對街傾倒，還好沒有殃及當時樹下的1人，讓人捏了一把冷汗，樹倒並造成路燈線斷裂，影響附近住戶，搶修後恢復正常，公所籲請連日來強風，要特別注意，市民如果發現行道樹有倒塌斷裂危險之虞，要盡快通報。

苗栗市中正路一棵南洋杉昨天下午不敵強風突然倒塌，還好沒有波及人車。圖／苗栗市公所提供
苗栗市中正路一棵南洋杉昨天下午不敵強風突然倒塌，還好沒有波及人車。圖／苗栗市公所提供
苗栗市中正路一棵南洋杉昨天下午不敵強風突然倒塌，還好沒有波及人車。圖／苗栗市公所提供
苗栗市中正路一棵南洋杉昨天下午不敵強風突然倒塌，還好沒有波及人車。圖／苗栗市公所提供

住戶 監視器 行道樹

延伸閱讀

苗栗市公所推聯合行政中心案 逾20億打造新地標

苗栗火旁龍追加4百餘萬墊付款惹議 市代會決議：政風室專案調查

苗栗縣敬老愛心卡暫不開放小黃使用 鍾東錦曝兩原因

苗栗元宵慶典見中國大陸武漢高龍 市公所：純文藝交流

相關新聞

寶山遭倒70噸廢棄物 一度阻斷交通

鋒面通過，天氣不穩定，新竹縣大雨不斷，寶山鄉寶斗村前天遭不肖業者偷倒約70噸廢棄物，阻斷寶深路通往新珊路182巷交通，公...

火車頭園區招牌點燈 業者透露加入貓元素會讓苗栗紅

備受期待的苗栗火車頭園區，招牌最近點燈了，承租經營業者表示園區設施設備本月底會到位，除了鐵道、客家文化特色，還會加入貓的...

苗栗市區50年南洋杉不敵強風傾倒 公所假日及時清理

苗栗地區近日來強風特報連發，苗栗地方法院附近一棵樹齡約50年的南洋杉昨天下午不敵強風突然倒塌，波及一支路口號誌桿傾斜，還...

AI抓亂倒廢土 桃園估年底前上路

桃園市政府防止業者亂倒廢土，今年第4季起可望導入新開發AI系統，化被動查緝為主動預防，將來只要車輛異常停留時，第一時間發...

南桃園這3區下水道加速納管 中平營運明年底接3.8萬戶

桃園市政府推動汙水下水道工程建設如火如荼進行，南桃園地區中壢、平鎮區由泉鼎公司辦理BOT工程推進納管5800戶，楊梅區公...

歡慶兒童節！竹市三區親子館限定活動即日開放報名

歡慶2025年兒童節，新竹市三區親子館分別於3月28日、29日及4月3日舉辦歡樂兒童節闖關活動，活動即日起起於親子館網站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。