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苗栗市區50年南洋杉不敵強風傾倒 公所假日及時清理
苗栗地區近日來強風特報連發，苗栗地方法院附近一棵樹齡約50年的南洋杉昨天下午不敵強風突然倒塌，波及一支路口號誌桿傾斜，還好沒有造成人車損傷，公所假日即時處理，約2個小時清除。
苗栗市公所昨天下午3點多接獲縣府「1999」轉報，中正路、正義街口1棵路樹倒塌，1支號誌桿傾斜，路燈管理所人車第一時間趕到現場清除，市長余文忠到場關心指揮，下午5點多清理完畢。
公所調閱監視器，發現市區當時刮起陣陣強風，南洋杉突然往對街傾倒，還好沒有殃及當時樹下的1人，讓人捏了一把冷汗，樹倒並造成路燈線斷裂，影響附近住戶，搶修後恢復正常，公所籲請連日來強風，要特別注意，市民如果發現行道樹有倒塌斷裂危險之虞，要盡快通報。
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