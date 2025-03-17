苗栗市區50年南洋杉不敵強風傾倒 公所假日及時清理

苗栗地區近日來強風特報連發，苗栗地方法院附近一棵樹齡約50年的南洋杉昨天下午不敵強風突然倒塌，波及一支路口號誌桿傾斜，還好沒有造成人車損傷，公所假日即時處理，約2個小時清除。

苗栗市公所昨天下午3點多接獲縣府「1999」轉報，中正路、正義街口1棵路樹倒塌，1支號誌桿傾斜，路燈管理所人車第一時間趕到現場清除，市長余文忠到場關心指揮，下午5點多清理完畢。