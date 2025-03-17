桃園市府因應低溫特報 啟動跨局處應變機制

桃園市政府今晚表示，中央氣象署針對桃園市發布低溫特報，今晚至明天清晨有持續10度左右或以下氣溫發生機率，市府已啟動跨局處應變機制，呼籲民眾加強保暖，做好防寒措施。

桃園市政府晚間發布新聞稿表示，已請各區公所以災防群組通知轄內里長協助轉知低溫特報訊息。社會局也已藉由物資發放時提醒街友注意低溫資訊，針對獨居長者啟動關懷服務，由獨老關懷服務單位以電話及關懷訪視。同時透過勞動局提醒戶外工作者注意天氣變化，隨時注意身體狀況。

市府指出，已提醒農友針對農漁畜養殖作物做好防範措施。若有發生農業災損情形，請農民朋友主動向所在地區公所通報。

另外，已提醒各校留意及啟動禦寒應變措施，同時責成客運業者整備預防、定時回報路線營運狀況，如有交通受阻情形，將發布即時路況訊息。並與台電、台水、中油及中華電信等公司保持暢通聯繫，同時請各事業單位加強巡檢。

此外，市府已向民宿及露營業者群組發送低溫預警訊息，另通知所轄各景區遊客中心，持續進行防寒整備及查修工作，協助宣導相關預防事宜及通報各景區寒害及災損情形。同時與復興區公所及原民部落保持聯繫，後續將滾動式了解相關寒害災情，並請公所加強宣傳注意防寒及寒流後農損提報。

市府說，已通知各急救責任醫院急診室加強備妥保溫毯、加熱燈等保溫設備，因應寒害準備。針對長照獨居長者進行關懷服務，另呼籲三高、心血管疾病等慢性病患者及長者，須注意日常保暖，適時增添衣物，以避免低溫促發心血管疾病發生，若身體不舒服也請立即就醫。

市府表示，警察局及消防局已啟動寒流防制機制，除加強注意轄內酒醉路倒民眾等案件，也注意道路交通安全情形，民眾發現任何情形，可儘速通報警察局及消防局。