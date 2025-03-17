AI抓亂倒廢土 桃園估年底前上路

桃園市政府防止業者亂倒廢土，今年第4季起可望導入新開發AI系統，化被動查緝為主動預防，將來只要車輛異常停留時，第一時間發出警示通報，民代樂觀其成，但也直言市府應提高罰則、加強溯源等多管齊下。

桃園市2017年開全國之先，通過營建剩餘土石方管理自治條例，強制砂石車都須加裝GPS以追蹤流向，不過目前主要採取事後追查模式，如透過國土變異點監測、追蹤可疑車輛，及陳情檢舉等，導致政府常在農地遭破壞後才介入處理。

市府統計，2017年至去年間共查獲608件違規土石方棄置案、裁罰3515萬元，等於平均一年違規有76件、平均一年罰439.4萬元，儘管裁罰金額近2年有下降趨勢，但去年查獲案件仍達62件，分析近年違規樣態以「聯單管理不確實」占4成為大宗，「未依計畫路線行駛」占3成，「違規棄土」占1成7，其餘為「車輛未裝設GPS」等。

市府近期開發「營建剩餘土石方流向AI管理與視覺化整合系統計畫」，建管處長莊敬權表示，系統以GPS追蹤技術監測砂石車移動軌跡，同時運用AI技術，分析車輛異常停留行為和群聚模式，另結合地籍資料與歷史違規紀錄，建立預測模型以識別高風險區域，今年第4季可望階段性導入，從被動查緝，轉為主動預防。

議員李宗豪表示，龜山區因鄰近雙北且工業區多，違規棄土狀況頻傳，尤其縣市交接處的山區發生機率更高，若能導入AI即時比對車輛行經軌跡，甚至結合當地警方通報系統，相信能有效防堵不肖業者。

議員舒翠玲直言，市府雖要求車輛安裝GPS定位，仍有造假漏洞，建議定位系統需增設偏離路線警示功能，砂石車和砂石場卸載區設置監視系統確認，也應加強罰則扣車扣人，遏止違規。