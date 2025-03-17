寶山遭倒70噸廢棄物 一度阻斷交通

鋒面通過，天氣不穩定，新竹縣大雨不斷，寶山鄉寶斗村前天遭不肖業者偷倒約70噸廢棄物，阻斷寶深路通往新珊路182巷交通，公所花了1天多時間才清通，許多鄉民氣炸，公所強調將蒐證追查，一定要揪出元凶嚴懲。

寶山鄉公所在臉書粉專PO出寶深路大堆廢棄物阻斷交通的照片，鄉民直呼「太誇張了」、「一定要嚴懲」。寶斗村長張錦城指出，偷倒廢棄物約兩輛大型拖車的數量，重約70噸廢棄物包括廢電線、塑膠材料、水管等，公所清潔隊加緊清除，1天多的時間才恢復通行。

鄉公所前天接獲張錦城通報，不肖業者趁著近日來大雨，偷倒廢棄物阻斷寶深路通往新珊路182巷交通，汙染環境之虞，讓村民氣炸，鄉長邱振瑋說，事發後，清潔隊透過新竹地區檢警環單一窗口通報縣政府環保局，現場暫時先清開一條通路方便居民通行，提醒民眾注意行車安全，公所將會同警方現場稽查，並調閱監視器，蒐集相關跡證，抽絲剝繭一定要揪出偷倒者。

張錦城建議，偏鄉地區住戶少且分散，相關單位應鎖定偷倒熱區，建置監視系統，如此可事前預防、遏阻不肖業者劣行，也便於事後追查，揪出偷倒行徑，移送法辦重罰。