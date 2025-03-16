主動出擊！桃園AI系統「抓亂倒廢土」估年底前導入

桃園市為防止業者亂倒廢土，2017年起規定砂石車須加裝GPS追蹤流向，但因技術限制，常需事後追查才發現異狀。市府近期開發「AI系統」，未來當車輛異常停留時，將主動發出警示、第一時間防範，最快今年第4季起導入。民代樂觀其成，但也直言市府應提高罰則、加強溯源才是關鍵。

市府統計，2017年至2024年間共查獲608件違規土石方棄置案、裁罰3515萬元，等於平均一年違規有76件、平均一年罰439.4萬元；盡管裁罰金額近2年有下降趨勢，但去年查獲案件仍達62件。

近年違規樣態以「聯單管理不確實」占4成為大宗，「未依計畫路線行駛」占3成，「違規棄土」占1成7，其餘為「車輛未裝設GPS」等。

桃園市2017年開全國之先，通過營建剩餘土石方管理自治條例，強制市內砂石車都須加裝GPS以追蹤流向，不過目前主要採取事後追查模式，如透過國土變異點監測、追蹤可疑車輛及陳情檢舉等，導致政府常在農地遭破壞後才介入處理。

為此，市府近期著手開發「營建剩餘土石方流向AI管理與視覺化整合系統計畫」。建管處長莊敬權表示，該系統以GPS追蹤技術監測砂石車移動軌跡，同時運用AI技術，分析車輛異常停留行為和群聚模式，另結合地籍資料與歷史違規紀錄，建立預測模型以識別高風險區域。

莊敬權說，該系統初步評估可於今年第4季開始階段性導入，以視覺化地圖方式呈現，為稽查人員提供具體稽查地點及風險潛勢區域，將現行管理模式從「被動查緝」轉為「主動預防」。

議員李宗豪表示，龜山因鄰近雙北且工業區多，違規棄土狀況頻傳，尤其縣市交接處的山區發生機率更高，若能導入AI即時比對車輛行經軌跡，甚至結合當地警方通報系統，相信能有效防堵不肖業者。

議員舒翠玲則直言，市府雖已要求車輛安裝GPS定位，但仍有造假漏洞，建議定位系統需增設偏離路線警示功能，在砂石車和砂石場卸載區設置監視系統，確認車輛是否確實抵達、卸貨，此外也應加強罰則、執行扣車扣人，才能有效遏止違規。