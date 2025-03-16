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南桃園這3區下水道加速納管 中平營運明年底接3.8萬戶

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市中壢平鎮汙水下水道工程如火如荼，明年（2026年）底前接管3.8萬戶目標。圖／市政府水務局提供
桃園市中壢平鎮汙水下水道工程如火如荼，明年（2026年）底前接管3.8萬戶目標。圖／市政府水務局提供

桃園市政府推動汙水下水道工程建設如火如荼進行，南桃園地區中壢、平鎮區由泉鼎公司辦理BOT工程推進納管5800戶，楊梅區公辦汙水下水道工程至今累計接管1.4萬戶，市府水務局長劉振宇今天表示，泉鼎公司今年元月起將中壢、平鎮納管營運，2026年底前完成接管3.8萬戶目標。

桃園市政府推動汙水下水道工程興建迄今，由北桃園延伸至南桃園地區建設，全桃園下水道系統迄今，將近25萬戶完成接管、用戶接管率突破26%，市區許多新建集合式社區大樓，相繼完成接管，從去年之後，下水道工程進入老舊社區接管高峰期，工程推進較辛苦，劉振宇說，為推動桃園智慧城市，推動下水道建設及加速完善汙水處理設施，希望民眾體諒配合。

其中南桃園地區推動汙水下水道工程進度較慢，中壢、平鎮區最後由泉鼎公司取得BOT委外辦理下水道工程興建中，市水務局表示，泉鼎公司建設中壢、平鎮汙水下水道工程至今，已完成5800戶接管，今年1月1日起正式營運、接收汙水處理，至明年（2026年）底前，希望兩年內完成達到接管3.8 萬戶第一期里程碑，如果未達目標，將依合約按日開罰，工程緊迫，需要溝通民眾意願配合工程推進。

現行中壢、平鎮地區推動汙水下水道系統工程施工，因為中壢道路狹小及機捷工程興建，路證取得不易，影響推進施工速度，現在中壢區下水道工程分別往中壢SOGO百貨方向、往龍岡方向及往過嶺方向推進，平鎮區下水道工程沿著中豐路往市區方向推進，施工單位預定今、明年內分年完成1.6萬戶接管，明年底達成接管3.8萬戶目標。

楊梅地區汙水下水道系統工程採市府公辦辦理方式，為加速楊梅區汙水下水道用戶接管率，分4期施工，目前第1期2-1標用戶接管工程，涵蓋楊梅、大同、中山里等地區今年內完工，2期工程正加速設計送審，楊梅人口成長迅速，同樣面臨道路狹窄、下方管線密布不確定問題，影響推進速度，至今楊梅累計接管達1.4萬戶，目標完成6萬戶接管。

桃園市中壢平鎮汙水下水道工程如火如荼，明年（2026年）底前接管3.8萬戶目標。圖／市政府水務局提供
桃園市中壢平鎮汙水下水道工程如火如荼，明年（2026年）底前接管3.8萬戶目標。圖／市政府水務局提供

BOT 中壢 桃園

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