歡慶兒童節！竹市三區親子館限定活動即日開放報名

歡慶2025年兒童節，新竹市三區親子館分別於3月28日、29日及4月3日舉辦歡樂兒童節闖關活動，活動即日起起於親子館網站開放報名，不僅有多樣化的趣味遊戲，還將融入「兒童權利公約（CRC）」，幫助孩子建立自信並學習尊重他人，也藉此增進親子間的合作與互動，歡迎親子一同參與，有興趣的民眾別錯過。

社會處表示，今年是東區親子館成立十周年的重要時刻，因此特別與香山區親子館及北區親子館共同合作，規畫一系列闖關活動。希望透過兒童節活動，讓孩子在快樂中學習。

社會處說明，活動當天將設置多個充滿挑戰與樂趣的親子闖關遊戲區，孩子們可透過體能競技、創意手作以及親子互動挑戰，累積闖關印章，並換取精美的小禮物！此外，親子館還特別規畫「兒童權利探索區」，讓孩子透過遊戲激發創造力與想像力，並了解自己擁有玩樂的權利。

社會處提醒，三區親子館的兒童節活動寓教於樂且完全免費，東區親子館將於3月29日舉辦「十全十美童心同樂」、香山區親子館於3月28日舉辦「兒童節：動物星球派對」，北區親子館則於4月3日舉辦「蔬果樂活運動會」。即日起可至親子館網站( https://wpcc.hccg.gov.tw/enrollment/ )線上報名，名額有限，額滿即止。

社會處補充，新竹市香山區、東區及北區親子館皆於4月4及4月5日國定假日休館兩天，喜歡親子館的民眾請提前預約活動場次並留意時間避免白跑一趟。