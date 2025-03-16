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桃市高中職博覽會湧萬人 警灌輸學生反詐、交通知識

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市高中高職博覽會本周末在桃園巨蛋舉行，警利用機會做「交安、識詐、婦幼安全」宣導。記者周嘉茹／翻攝
桃園市高中高職博覽會本周末在桃園巨蛋舉行，警利用機會做「交安、識詐、婦幼安全」宣導。記者周嘉茹／翻攝

桃園市高中高職博覽會本周六、日在桃園巨蛋舉行，共39所高中、職及專科學校設攤，包含馬祖高中、中正預校等，讓學生及家長了解各校特色，作為選填志願參考。主辦單位預估每天有2萬人參加，警方籲多利用桃園火車站到巨蛋體育館的免費接駁車，自行開車前往會場民眾切勿任意違停，以免影響周邊交通秩序。

桃園警分局派員協助巨蛋體育館周邊安全維護及交通疏導，並利用機會做「交安、識詐、婦幼安全」宣導。員警將反詐騙知識、交通及婦幼安全常識等傳達給年輕學子，並著重宣導常見的詐騙手法，包含感情交往詐騙、投資理財詐騙、打工求職詐騙、網路打卡幫刷卡詐騙等，另外強調防制酒駕、駕駛車輛應停讓行人、行經路口應減速慢行等交通安全常識。

警方提醒，少年擔任詐騙車手除了觸犯刑法第339條詐欺罪，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬以下罰金，也會觸犯民法第184條不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，如果少年未滿20歲，依據民法第187條規定，法定代理人也將連帶負損害賠償責任。

桃園市高中高職博覽會本周末在桃園巨蛋舉行，警利用機會做「交安、識詐、婦幼安全」宣導。記者周嘉茹／翻攝
桃園市高中高職博覽會本周末在桃園巨蛋舉行，警利用機會做「交安、識詐、婦幼安全」宣導。記者周嘉茹／翻攝

桃園 詐騙 體育館

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