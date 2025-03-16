新竹市青年創新職涯嘉年華 22日登場

新竹市府將於22日在新竹市228紀念公園辦理「青年創新職涯嘉年華」活動，市府說，這是市府推出的青年專屬活動，當天有青年創業市集、職涯體驗DIY課程、青年職人秀、青年社團展演及樂團LIVE演出，期望透過多元探索與實踐，啟發青年勇敢追夢，拓展職涯視野。

勞青處表示，這次青年創業市集網羅新竹在地青年創業品牌，讓參與者能夠近距離與創業者互動交流，了解創業歷程與市場趨勢。此外，展演活動也相當精彩，包含氣球魔術、花式扯鈴、圖騰手繪、創意手作等青年職人秀，以及新竹在地學生社團演出，提供青年展現才華的舞台，更邀請來自新竹在地的無伴奏人聲樂團－K計畫人聲樂團，及Traveller旅人樂團及夢遊旅人樂團現場LIVE演出，帶來熱血音樂饗宴。

勞青處說明，系列活動將於3月30日（日）在Stars美學館2樓舉辦「青年永續創業論壇」，特別邀請知名YouTube頻道「鱷鄰居&沙西米」的創辦人沙西米，帶著他與鱷魚及爬蟲類寵物的日常互動現場分享，並深入探討如何透過永續消費意識成為負責任的飼主，啟發青年朋友思考職涯與社會責任的關聯。論壇免費參加，誠摯邀請對創業與永續議題有興趣的民眾踴躍報名，報名連結為( https://reurl.cc/A6EA9e )。