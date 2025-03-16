快訊

經典賽／捷克找外籍軍團曝8人有興趣 包括大聯盟203轟外野手

三重男腹部遭刺腸子外露 後腦遭重擊警鎖定嫌犯追緝中

軍人叛逃司法待遇大不同 他過追溯期、他卻永久被通緝

新竹市青年創新職涯嘉年華 22日登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府將於22日在新竹市228紀念公園辦理「青年創新職涯嘉年華」活動。圖／新竹市府提供
新竹市府將於22日在新竹市228紀念公園辦理「青年創新職涯嘉年華」活動。圖／新竹市府提供

新竹市府將於22日在新竹市228紀念公園辦理「青年創新職涯嘉年華」活動，市府說，這是市府推出的青年專屬活動，當天有青年創業市集、職涯體驗DIY課程、青年職人秀、青年社團展演及樂團LIVE演出，期望透過多元探索與實踐，啟發青年勇敢追夢，拓展職涯視野。

勞青處表示，這次青年創業市集網羅新竹在地青年創業品牌，讓參與者能夠近距離與創業者互動交流，了解創業歷程與市場趨勢。此外，展演活動也相當精彩，包含氣球魔術、花式扯鈴、圖騰手繪、創意手作等青年職人秀，以及新竹在地學生社團演出，提供青年展現才華的舞台，更邀請來自新竹在地的無伴奏人聲樂團－K計畫人聲樂團，及Traveller旅人樂團及夢遊旅人樂團現場LIVE演出，帶來熱血音樂饗宴。

勞青處說明，系列活動將於3月30日（日）在Stars美學館2樓舉辦「青年永續創業論壇」，特別邀請知名YouTube頻道「鱷鄰居&沙西米」的創辦人沙西米，帶著他與鱷魚及爬蟲類寵物的日常互動現場分享，並深入探討如何透過永續消費意識成為負責任的飼主，啟發青年朋友思考職涯與社會責任的關聯。論壇免費參加，誠摯邀請對創業與永續議題有興趣的民眾踴躍報名，報名連結為( https://reurl.cc/A6EA9e )。

青發中心提醒，青年創新職涯嘉年華將於3月22日在新竹市228紀念公園舉行。為保障活動順利進行，當日上午8點起至晚上11點將實施交通管制，府後街（新竹市中央路至中正路96巷）路段將封閉，請民眾提前改道，並配合現場員警及義交指揮。

新竹市府將於22日在新竹市228紀念公園辦理「青年創新職涯嘉年華」活動。圖／新竹市府提供
新竹市府將於22日在新竹市228紀念公園辦理「青年創新職涯嘉年華」活動。圖／新竹市府提供

創業 新竹 青年

延伸閱讀

今晚8縣市慎防大雨 明3縣市留意10度以下低溫

2025童趣學習嘉年華今登場 侯友宜：再打造2旗艦型幼兒園

業者觀察花蓮旅遊漸復甦 海洋公園順推美人魚嘉年華

立法院否決財劃法覆議案 鄭正鈐：政院應落實而非擋改革

相關新聞

桃園中壢運動公園 路口陷阱挨批

桃園市中壢運動公園周邊新闢道路陸續開放，但不少機車騎士發現，後寮路的機車優先道到了環中東路口，右側變為右轉專用道，內側車...

竹市中華路 人行道淨空

「行人地獄」議題受各地重視，新竹市香山區中華路5段過去人行道、騎樓，常見住戶、店家擺放物品或私設遮雨棚立柱等，行人障礙重...

廣角鏡／低碳騎行 飄雨無阻

桃園市探索北橫春季活動推廣低碳旅遊，昨天舉行大龍門自行車活動，雖然天公不作美，但仍吸引逾400人冒雨參與。大人、小孩騎著...

新復托嬰中心揭牌 鍾東錦推動苗栗臨托服務「遍地開花」

苗栗縣政府在苑裡鎮新復里活動中心2樓，設立新復公設民營托嬰中心，今上午揭牌，可收托30人，還可提供臨時托嬰服務2人，將強...

桃園大龍門親子自行車活動逾400人參與 騎車賞雨中美景

桃園市探索北橫春季活動以低碳旅遊的自行車活動為主軸，今天舉行大龍門自行車活動，雖然天公不作美，但仍有逾400人共襄盛舉，...

桃園楊梅這處重劃區「破路」憂危險 公所先出手改善

桃園市楊梅區富元街及265巷為富岡農地重劃區，且使用逾10年，近期被發現道路出現大坑洞且嚴重破損，地方要求盡速改善。桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。