大矽谷配套 苗栗縣竹南頭份兩大都計合併整體規畫發展

大矽谷計畫在即，苗栗縣政府以竹南科學園區為核心，涵蓋竹南頭份苗北雙城3大都市計畫，第一階段合併2處都市計畫，第二階段希望全部整併，打破區域發展藩籬，整體規畫發展，配套支援大矽谷。

苗栗縣政府合併「新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區主要計畫」，及「高速公路頭份交流道附近特定區計畫」，新計畫「竹南科學園區暨周邊地區特定區主要計畫」，及區內3項細部計畫，近日公布實施，許多地方人士樂觀歡迎，期待整併帶動發展，提升環境品質。

第一階段合併2處都計面積約694公頃，新都計土地使用分區管制要點，回歸原計畫範圍規定管理，避免影響民眾權益，或執行疑義，縣府考量另外的「竹南頭份都市主要計畫」目前辦理第4次通盤檢討，考量行政執行與通檢辦理進度差異，第二階段長期目標也將整併。

縣府工商發展處指出，竹南頭份地區是全縣人口聚集程度最高地區，近年來周邊產業園區高度發展，逐漸發展完整生活圈，過去都計各自分流，大矽谷推動在即，都計整合規畫聚集整體發展能量，重點包括以竹南科為核心，工業區周邊農業區作為未來支援產業腹地，配套規畫交通系統建設，連結產業發展儲備用地，強化整體都市空間發展，此外，竹南頭份地區傳統製造業以竹南工業區、頭份工業區為主，未來朝向產業轉型升級發展，支援北側科技產業機能。

竹南頭份都市計畫、北側擴大竹南基地，作為主要的生活機能服務地區，支援產業發展所衍生居住、商務服務等需求，頭份市中正北路以南鄰近頭份商業中心，並為通往三灣、南庄觀光重點地區，保留低度使用作為緩衝地帶，提供適性多元產業機能發展。