竹市中華路 人行道淨空

「行人地獄」議題受各地重視，新竹市香山區中華路5段過去人行道、騎樓，常見住戶、店家擺放物品或私設遮雨棚立柱等，行人障礙重重。檢方鐵腕指揮蒐證偵辦，中華段5段已逐步淨空，連超商前方立柱也被拆除，還路於民。

新竹市香山區中華路5段一帶人行道、騎樓長年遭私人占用嚴重，導致輪椅族、嬰兒推車只能走在馬路上，被迫與車爭道。有民眾日前收到香山區公所通知，內容指出香山區中華路4段到6段將推動通學步道、實體人行道等，要求妨礙、阻擋人行空間的遮陽避雨設施柱腳、障礙物等盡速拆除。

據了解，此案已報請新竹地檢署檢察官許大偉指揮竹市警方，會同竹市府拍照蒐證確認違法占用個案。檢警指出，已約詢違法占用人行道的幾名業主到案說明，多數皆已自行拆除，將持續整頓。

香山區公所也說明，竹市府會與公所先測量是否有占用情況，由公所查勤、市府認定，再通知民眾改善，目前香山路橋前的中華路5段，已陸續整頓完畢，公所會再配合檢警辦理。

記者實地走訪該路段，有超商已拆除立柱，店家也將堆置物品往內收，或是住家自拆違規雨遮等，行人可安心走在騎樓與人行道，普遍認為「淨空讓人很有感」。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，台灣定義的騎樓多屬於混合使用的空間，雖然不是百分百的人行道，但重點是不能妨礙行人通行，尤其地面平整也很重要，讓行動不便的行人也能安全通過。