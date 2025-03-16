聽新聞
0:00 / 0:00

桃園中壢運動公園 路口陷阱挨批

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園市中壢運動公園後寮路的機車專用道，到環中東路口時，右側就變為右轉專用道，而內側車道又禁行機車，機車騎士霧煞煞。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢運動公園後寮路的機車專用道，到環中東路口時，右側就變為右轉專用道，而內側車道又禁行機車，機車騎士霧煞煞。記者翁唯真／攝影

桃園中壢運動公園周邊新闢道路陸續開放，但不少機車騎士發現，後寮路的機車優先道到了環中東路口，右側變為右轉專用道，內側車道卻又禁行機車，民代也接獲不少陳情，批是道路「陷阱」。市府交通局回應，將取消內側禁行機車及機車優先道，4月中完成改善。

中壢運動公園周邊道路通車後，多了聯繫八德、龍岡到中壢火車站的聯通道路，可紓解中山東路及龍岡路的車流。不過近期開放的後寮路，標線設計讓不少騎士騎到「霧煞煞」，也憂心無端挨罰。

市議員彭俊豪說，中壢後寮路畫設雙車道及機車優先道，內側車道禁行機車，機車優先道到後寮路與環中東路口時卻消失。他直言，若騎士要直行往福州路是要違規直衝？還是得右轉繞路？且內側車道雖然禁行機車，路口卻還畫了機車停等區及雙白線，想不違規都難。

記者昨實際走訪，發現許多汽機車行經該路口時，會直接從右轉專用道直行，機車在路口停等紅燈時，也是停在右轉專用道。

桃園市交通局回應，新建工程處原本規畫路段全面設置機車優先道，並於內側車道禁行機車，但因銜接既有福州路並無正交且僅有1車道，因此僅能將外側車道規畫成右轉車道，導致機車使用優先道需直行時恐造成違規。後續將調整為兩車道，預計4月中旬完成改善。

中壢 桃園 車道

延伸閱讀

中壢後寮路標線陷阱？ 機車騎士「霧煞煞」怕收罰單

中壢機車鑰匙孔遭灌三秒膠氣炸 網友熱議「有人看不下去」

中壢這路口彎道10天3車禍4傷 網友諷「知名撞車景點」

轎車失控撞倒路樹2人腦震盪 網指中壢「這條路」轉彎常車禍

相關新聞

桃園中壢運動公園 路口陷阱挨批

桃園市中壢運動公園周邊新闢道路陸續開放，但不少機車騎士發現，後寮路的機車優先道到了環中東路口，右側變為右轉專用道，內側車...

竹市中華路 人行道淨空

「行人地獄」議題受各地重視，新竹市香山區中華路5段過去人行道、騎樓，常見住戶、店家擺放物品或私設遮雨棚立柱等，行人障礙重...

廣角鏡／低碳騎行 飄雨無阻

桃園市探索北橫春季活動推廣低碳旅遊，昨天舉行大龍門自行車活動，雖然天公不作美，但仍吸引逾400人冒雨參與。大人、小孩騎著...

新復托嬰中心揭牌 鍾東錦推動苗栗臨托服務「遍地開花」

苗栗縣政府在苑裡鎮新復里活動中心2樓，設立新復公設民營托嬰中心，今上午揭牌，可收托30人，還可提供臨時托嬰服務2人，將強...

桃園大龍門親子自行車活動逾400人參與 騎車賞雨中美景

桃園市探索北橫春季活動以低碳旅遊的自行車活動為主軸，今天舉行大龍門自行車活動，雖然天公不作美，但仍有逾400人共襄盛舉，...

桃園楊梅這處重劃區「破路」憂危險 公所先出手改善

桃園市楊梅區富元街及265巷為富岡農地重劃區，且使用逾10年，近期被發現道路出現大坑洞且嚴重破損，地方要求盡速改善。桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。