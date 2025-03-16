桃園中壢運動公園 路口陷阱挨批

桃園市中壢運動公園周邊新闢道路陸續開放，但不少機車騎士發現，後寮路的機車優先道到了環中東路口，右側變為右轉專用道，內側車道卻又禁行機車，民代也接獲不少陳情，批是道路「陷阱」。市府交通局回應，將取消內側禁行機車及機車優先道，4月中完成改善。

中壢運動公園周邊道路通車後，多了聯繫八德、龍岡到中壢火車站的聯通道路，可紓解中山東路及龍岡路的車流。不過近期開放的後寮路，標線設計讓不少騎士騎到「霧煞煞」，也憂心無端挨罰。

市議員彭俊豪說，中壢後寮路畫設雙車道及機車優先道，內側車道禁行機車，機車優先道到後寮路與環中東路口時卻消失。他直言，若騎士要直行往福州路是要違規直衝？還是得右轉繞路？且內側車道雖然禁行機車，路口卻還畫了機車停等區及雙白線，想不違規都難。

記者昨實際走訪，發現許多汽機車行經該路口時，會直接從右轉專用道直行，機車在路口停等紅燈時，也是停在右轉專用道。

桃園市交通局回應，新建工程處原本規畫路段全面設置機車優先道，並於內側車道禁行機車，但因銜接既有福州路並無正交且僅有1車道，因此僅能將外側車道規畫成右轉車道，導致機車使用優先道需直行時恐造成違規。後續將調整為兩車道，預計4月中旬完成改善。