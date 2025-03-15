新復托嬰中心揭牌 鍾東錦推動苗栗臨托服務「遍地開花」

苗栗縣政府在苑裡鎮新復里活動中心2樓，設立新復公設民營托嬰中心，今上午揭牌，可收托30人，還可提供臨時托嬰服務2人，將強化當地0到3歲的托育服務，讓更多家庭受惠。縣長鍾東錦表示，他很重視臨托服務，希望各鄉鎮市能「遍地開花」，廣泛提供服務。

縣府指出，台灣新世代親子關懷協會承辦的新復公設民營托嬰中心原為公共社區托育家園，2022年7月立案營運，收托滿2個月以上至3歲前的嬰幼兒12人，因托育需求持續增加，空間也足夠，今年起「升格」擴大為公設民營托嬰中心，可托育嬰幼兒人數增至30人，另可提供臨時托育服務2人，進一步減輕家長托嬰負擔和需求。

縣府社會處表示，鍾縣長非常重視托嬰及臨托服務，尤其竹南、頭份地區年輕夫婦多，需求也大，縣內從今年3月起每個月都會新設一處公設民營托嬰中心，逐步加強服務。

依目前規畫，今年起將增至6處公設民營托嬰中心及到宅、在宅保母臨托服務，讓更多家長受惠。家長可依所在地就近選擇，大幅減少接送時間的壓力，此外，收費標準從每小時家長自付183元調降至150元，身障兒收托費用也相同，其餘費用由縣府補助。

社會處表示，鍾縣長很重視臨托，認為臨托服務除了對有臨時需求必須托嬰的家長，年輕夫婦也可利用臨托「放鬆一下」，提供小倆口相處或出遊的時間，但中央的托育托嬰政策，並未將「臨托」視為重點，因此開辦臨托費用，得由地方編列預算推動執行，新復公辦民營托嬰中心公告收托不久就已滿額。