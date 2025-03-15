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桃園大龍門親子自行車活動逾400人參與 騎車賞雨中美景

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市大龍門自行車活動今登場，雖下著雨，但仍有逾400人共襄盛舉。圖／桃園市風管處提供
桃園市大龍門自行車活動今登場，雖下著雨，但仍有逾400人共襄盛舉。圖／桃園市風管處提供

桃園市探索北橫春季活動以低碳旅遊的自行車活動為主軸，今天舉行大龍門自行車活動，雖然天公不作美，但仍有逾400人共襄盛舉，一路從大溪河濱公園出發，途經矗立於大漢溪兩端的白色中庄吊橋、中庄調整池至中庄景觀土丘再原路折返，總長度約11公里。

桃園市觀旅局長周柏吟說，此次活動邀請人氣IP角色「麻吉貓」擔任低碳旅遊大使，及知名演員竇智孔擔任活動宣傳大使，到場與大家一起快樂騎行。完騎的朋友們還會獲得一款市面上未販售的麻吉貓獨家授權水壺，及復興區羅浮溫泉泡湯券1張。

周柏吟表示，今天活動還有特別「彩蛋」，在路程的中間折返點中庄景觀土丘安排「玩風·瘋玩」為主題活動，現場有風箏DIY體驗、親子體操互動及蜂蠟體驗DIY等各式需先報名的體驗活動，若錯過了今天，還有3月22、23日2天。

桃園市觀旅局指出，桃園大溪、龍潭及石門地區有非常多適合家庭親子出遊的景點，來不及跟到這次大龍門親子自行車活動的朋友們也別擔心，大溪及龍潭地區有非常多規畫良好的自行車道，如大溪-鶯歌景觀自行車道、龍潭三坑鐵馬道、石門大圳自行車道，及月眉自行車道等。

個自行車道串聯如大溪老街、中庄吊橋、月眉人工溼地、三坑老街、龍潭三坑自然生態公園、石門水庫等景點，周邊美食小吃很多，周柏吟也推薦表示，這裡非常適合假日帶小孩出門遊玩，歡迎來一場說走就走、感受春天魅力的全家幸福之遊。

桃園市大龍門自行車活動今登場，雖下著雨，但仍有逾400人共襄盛舉。圖／桃園市風管處提供
桃園市大龍門自行車活動今登場，雖下著雨，但仍有逾400人共襄盛舉。圖／桃園市風管處提供
桃園市大龍門自行車活動今登場，雖下著雨，但仍有逾400人共襄盛舉。圖／桃園市風管處提供
桃園市大龍門自行車活動今登場，雖下著雨，但仍有逾400人共襄盛舉。圖／桃園市風管處提供
桃園市大龍門自行車活動今登場，吸引大小朋友參與。圖／桃園市風管處提供
桃園市大龍門自行車活動今登場，吸引大小朋友參與。圖／桃園市風管處提供

石門水庫 自行車 車道

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