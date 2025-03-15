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桃園楊梅這處重劃區「破路」憂危險 公所先出手改善

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市楊梅區富元街及265巷為富岡農地重劃區，且使用逾10年，近期被發現道路出現大坑洞且嚴重破損，地方要求盡速改善。圖／市議員周玉琴提供
桃園市楊梅區富元街及265巷為富岡農地重劃區，且使用逾10年，近期被發現道路出現大坑洞且嚴重破損，地方要求盡速改善。圖／市議員周玉琴提供

桃園市楊梅區富元街及265巷為富岡農地重劃區，且使用逾10年，近期被發現道路出現大坑洞且嚴重破損，地方要求盡速改善。桃園市楊梅區公所回應，該處常有重車經過造成破損，本次是因為一旁違規整地造成，依公路法72條規定，要求行為人回復原狀並要求賠償，公所前天已改善完成。

市議員周玉琴表示，富元街主線及富元街265巷路面嚴重龜裂，已危及機車族安全，憂心若廠商遲遲未修復，道路路面除龜裂外還產生高低差，對機車族行車安全造成騎車跌倒等相當嚴重的威脅，要求區公所通知廠商限時加封路面修繕，若廠商未及時修復，就由公所先行修繕再向廠商索賠。

楊梅區公所回應，富元街位於楊梅富岡農地重劃區，地處楊梅與新竹湖口交會處，鄰近省道台31線，該重劃區農水路公共設施，早期由桃園縣政府農水路興闢工程自2009年至2014年間陸續開闢，其使用已逾10年，造成路面損壞原因眾多，如違規超重車輛違規行駛未核准道路進出台31線，重劃區路基路面承載力不足以承受上述重車輾壓，造成損壞。

公所也說明，富元街及265巷因其旁違規整地填土車輛輾壓，造成損壞已達路底基礎損壞，總計路面損壞面積約1200平方公尺，路基損壞面積400平方公尺，無法將坑洞緊急填補，又因屬行為人違規使用道路情形，故依據公路法72條規定，應責令行為人限期回復原狀。

楊梅區公所雖已公示送達行為人限期改善，但為了尚未及時改善會有危險，公所12日已辦理改善完成，並依公路法72條向行為人追究責任及賠償費用。

公所指出，平時委外廠商路面巡查機制，將楊梅41個里畫設為7個區塊，每日一區塊由巡修班常時巡修，自主發現坑洞或受理坑洞通報，則按契約規定於4小時內緊急填補。

桃園市楊梅區富元街及265巷為富岡農地重劃區，且使用逾10年，近期被發現道路出現大坑洞且嚴重破損，地方要求盡速改善。圖／市議員周玉琴提供
桃園市楊梅區富元街及265巷為富岡農地重劃區，且使用逾10年，近期被發現道路出現大坑洞且嚴重破損，地方要求盡速改善。圖／市議員周玉琴提供
桃園市楊梅區富元街及265巷為富岡農地重劃區，且使用逾10年，近期被發現道路出現大坑洞且嚴重破損，地方要求盡速改善。圖／市議員周玉琴提供
桃園市楊梅區富元街及265巷為富岡農地重劃區，且使用逾10年，近期被發現道路出現大坑洞且嚴重破損，地方要求盡速改善。圖／市議員周玉琴提供

桃園 重劃區

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