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桃園八德急降雨多處積水 桃市府：加強布建預警系統

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市今早受鋒面影響出現急降雨，包括八德等地因排水不及發生積水或淹水。圖／桃園市水務局提供
桃園市今早受鋒面影響出現急降雨，包括八德等地因排水不及發生積水或淹水。圖／桃園市水務局提供

桃園市今早受鋒面影響出現急降雨，許多地方因排水不及發生積水或淹水，所幸至中午12時，經緊急處置，積水逐漸消退。水務局表示，由於鋒面比往年提早報到，水務局將於下周二召集各機關超前部署，並針對淹水點檢討，加設IOT感測器，以提早推播，全面進行防汛整備。

水務局統計，3小時內累積雨量最高為八德區，達61.5毫米，造成介壽路二段583巷、長興路忠孝巷等地積水；此外，中壢區環南路、新街國小側門周邊也出現類似情況。累積雨量次高為楊梅區101毫米，依序為平鎮區80.5毫米、桃園區69.5毫米，龜山區及復興區均為69毫米。

水務局表示，本次豪雨中，八德區與中壢區災情較為嚴重，市府上午9點左右陸續接獲淹水案件通報，立即透過聯繫平台即時處置積淹水情況。中午12點，依據氣象預報將有另一波鋒面影響，水務局立即成立水災三級應變中心，以避免災情擴大，市長張善政也親自前往視察，關心災情處置情形。

針對八德區介壽路二段583巷因瞬間強降雨發生淹水，水務局表示，3月12日已會同農業部農田水利署石門管理處等單位現場勘查，要求石門管理處清除圳溝雜物，並由農田水利署定期加強派工清理，八德區公所也將進行後續側溝改善措施，今日大雨後，市府將與農水署石門管理處共同研商改善措施。

水務局表示，針對桃園市易積淹水區域，市府已建立列管追蹤與改善機制，並每月召集相關單位研商對策，如過去八德區建國路逢大雨必淹，經滯洪池與排水工程改善後，已不再發生積水問題，未來水務局將持續派員進行現場勘查、彙整近期積水熱點，並研擬改善方案，以降低淹水風險、提升防災應變能力。

桃園市今早受鋒面影響出現急降雨，包括八德等地因排水不及發生積水或淹水。圖／桃園市水務局提供
桃園市今早受鋒面影響出現急降雨，包括八德等地因排水不及發生積水或淹水。圖／桃園市水務局提供

桃園 淹水 石門

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