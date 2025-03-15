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中壢後寮路標線陷阱？ 機車騎士「霧煞煞」怕收罰單

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢運動公園周邊道路陸續開放，不過後寮路的機車專用道，到環中東路口時，右側就變為右轉專用道，而內側車道又禁行機車，機車騎士騎到路口，不知怎麼騎，希望改善。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢運動公園周邊道路陸續開放，不過後寮路的機車專用道，到環中東路口時，右側就變為右轉專用道，而內側車道又禁行機車，機車騎士騎到路口，不知怎麼騎，希望改善。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢運動公園周邊道路陸續開放，不過後寮路的機車專用道，到環中東路口時，右側變為右轉專用道，內側車道又禁行機車，機車騎士騎到路口，不知怎麼騎「霧煞煞」，民代接到多人陳情，更批分明是陷阱。

桃園市交通局回應，經評估將取消內側禁行機車及機車優先道，將該路段調整為2車道，預計於4月中旬完成改善。

中壢運動公園周邊道路新闢，可紓解中山東路及龍岡路的車流，多了聯繫八德、龍岡到中壢火車站的聯通道路，不過近期開放的後寮路標線設計，讓人騎到「霧煞煞」，也憂心自己可能被開罰。

市議員彭俊豪表示，民眾反映3月3日新開放的中壢後寮路段，畫設雙車道及機車優先道，內側道禁行機車，但是騎到後寮路與環中東路口時，卻只有內側道可直行及左轉，機車道接近路口便消失，外側為右轉專用。

彭俊豪說，按標線騎車直行的民眾，若要直行去福州路的話，到底是要違規直衝，還是右轉繞一大圈，另外為了提升難度，禁行機車的內側道，「居然在路口畫了機車停等區及雙白線來誘惑你，這麼連串組合拳，想不違規都難。」

今記者實際走訪，發現許多汽機車道路口時，就會直接從右轉專用道直行，機車在路口停等紅燈時，也是停在右轉專用道。

有民眾於網路上留言表示，「每天經過那路段真的在玩命」、「前幾天經過一堆車也是從外側車道直接直行福州路與內線車搶道 ，真的是垃圾設計」、「這區塊還保留禁行機車這種錯誤道路規畫、沒導入新的左轉道設計、機慢車優先也是莫名其妙真的是一錯再錯」、「機車要過去機車格，後面車子追撞過來很危險」、「太多陷阱了」。

交通局說，原新工處規畫整段皆設置有機車優先道，並於內車道禁行機車，但因銜接既有福州路並無正交且僅有1車道，故僅能將外車道規畫成右轉車道，致使機車使用優先道需直行時恐造成違規。

交通局表示，經評估擬取消內側禁行機車及機車優先道，並將該路段調整為2車道，後續協助派工調整，預計於4月中旬完成改善。

桃園市中壢運動公園周邊道路陸續開放，不過後寮路的機車專用道，到環中東路口時，右側就變為右轉專用道，而內側車道又禁行機車，機車騎士騎到路口，不知怎麼騎，希望改善。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢運動公園周邊道路陸續開放，不過後寮路的機車專用道，到環中東路口時，右側就變為右轉專用道，而內側車道又禁行機車，機車騎士騎到路口，不知怎麼騎，希望改善。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢運動公園周邊道路陸續開放，不過後寮路的機車專用道，到環中東路口時，右側就變為右轉專用道，而內側車道又禁行機車，機車騎士騎到路口，不知怎麼騎，希望改善。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢運動公園周邊道路陸續開放，不過後寮路的機車專用道，到環中東路口時，右側就變為右轉專用道，而內側車道又禁行機車，機車騎士騎到路口，不知怎麼騎，希望改善。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢運動公園周邊道路陸續開放，不過後寮路的機車專用道，到環中東路口時，右側就變為右轉專用道，而內側車道又禁行機車，機車騎士騎到路口，不知怎麼騎，希望改善。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢運動公園周邊道路陸續開放，不過後寮路的機車專用道，到環中東路口時，右側就變為右轉專用道，而內側車道又禁行機車，機車騎士騎到路口，不知怎麼騎，希望改善。記者翁唯真／攝影

中壢 車道

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