31歲腦麻者加入桃園青諮委員 盼推動體育課平權

桃園市青年局第6屆青年諮詢委員成立大會暨青年回娘家活動今舉行，共遴選出51位委員，31歲的青諮委員徐筱智患腦性麻痺，仍積極投入身心障礙者權益推動，希望透過青諮委員身分，協助推動身障者體育課平權議題。

桃園市長張善政說，第5屆委員們給予許多建議，也期待第6屆持續發揮創意。讓市政推動更順利。

張善政期盼青諮委員在各領域中發現市府政策推的可能困難點，以更加全面性的思維，思考解決方案及可行性，共同為桃園公共事務努力。

張表示，身處數位時代，人工智慧技術已成為年輕世代的優勢，利用AI能更快吸收、消化並調整策略，市府鼓勵青年善用AI工具，提高創新方案的可行性，讓政策更加貼近民眾需求，讓桃園市政建設愈來愈好。

徐筱智指出，過去身障者在就學過程中，常常體育課都只能在操場或教室等休息，無法體驗運動樂趣，希望透過成為青諮委員來推動相關法規，讓身障者體育課平權，桃園的青諮委員充滿各領域的人才，期待大家一同交流。

青年局長侯佳齡表示，第5屆青諮會曾提出智慧城市App整合、防災教育、公共參與護照等6大政策建議，許多構想已納入市政推動方向。本屆青諮會則將規畫「青年提案工作坊」，透過參與式預算，讓青年委員實際投入政策執行，深化「公共參與」、「文化發展」、「國際展望」及「智慧生活」4大主軸，讓青年與政府攜手共創更具前瞻性的桃園。