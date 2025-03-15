大豪雨仍登山民眾迷路求救 竹縣消防員冒險入山救人

新竹縣今天降雨不斷，仍有民眾冒險登山，導致迷路受困。新竹縣消防局今天中午接獲報案，有民眾獨自攀登關西鎮赤柯山步道時迷失方向，所幸透過手機求助，提供座標協助定位後，在兩小時後成功獲救。不過，消防局也憂心，民眾持續輕忽天候影響，將增加搜救難度，也讓救援人員暴露於危險環境中。

新竹縣消防局今天中午12時38分 接獲報案，一名來自苗栗的63歲劉姓男子，獨自攀登關西鎮赤柯山步道時迷失方向，所幸透過手機求助，提供座標協助定位。消防局隨即派遣關西分隊1車3人上山搜救，成功在下午2點7分成功找到迷路者，結束這場驚險的搜救行動。

竹縣消防局對此表示，今日新竹縣地區持續降雨，山區道路濕滑且地質鬆動，不僅增加迷路風險，也提高落石、坍方的可能性。今早消防局已透過社群平台提醒民眾避免前往山區，但仍有登山客未充分評估天候狀況而冒險上山，增加受困風險。

根據竹縣消防局的統計，今年以來新竹縣山區已發生多起迷路求援案件，消防局擔憂，若民眾持續輕忽天候影響，將增加搜救難度，也讓救援人員暴露於危險環境中。對此，消防局再次提醒，雨天及豪雨過後請避免登山，特別是新竹縣降雨仍持續，山區風險未減，消防局呼籲民眾務必提高警覺。

新竹縣消防局指出，雨天、豪雨過後請避免登山，務必確認天氣與步道狀況。土石鬆動、落石風險高，切勿貿然進入山區。如已進入山區，應儘早下山，並選擇安全路線離開。如已進入山區，應儘早下山，並選擇安全路線離開。