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好手如雲！苗中盃橋藝錦標賽今天登場 逾300人參賽破紀錄

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
第7屆苗中盃橋藝錦標賽今天登場，共有6組54隊參賽，300多名好手同台切磋橋藝，人數打破歷來紀錄。圖／苗栗縣政府提供
第7屆苗中盃橋藝錦標賽今天登場，共有6組54隊參賽，300多名好手同台切磋橋藝，人數打破歷來紀錄。圖／苗栗縣政府提供

國立苗栗高中今天3月15日在活動中心舉辦第7屆苗中盃橋藝錦標賽，今年新增社會組，亞運金牌國手楊欣龍也率隊參賽，為比賽增色；今年苗中盃共有6組共54隊參賽，300多名好手同台切磋橋藝，人數打破歷來紀錄。

副縣長邱俐俐參加開幕式，她感謝苗栗高中辦理全國大型橋藝賽，持續帶動苗栗橋藝風氣，推廣全民智力運動

橋藝是苗栗縣的運動強項，許多選手從小扎根橋藝，縣內明仁國中、公館國中等校多年來培育不少國手。

今天的苗中盃比賽分為國小迷你甲、乙組、國小合約組、國高中迷你組、國高中合約組、社會組，參賽人數創下歷史新高。其中，新增的社會組競賽，有來自台北、桃園、新竹、台中、南投等縣市好手同台競技。

參賽選手中，苗栗高中陳定霆與彭哲星，公館國中林少則曾獲亞太盃青年賽第2名、世界盃青年賽第5名，成績打破台灣參加亞青與世青的紀錄，另外還有亞太U18女子冠軍隊隊員三義高中劉品儀，明仁國中楊蘊微、陳宥伊、鄭玉蝶，公館國中彭舒琪、傅子瑜等好手，雅加達2018亞運金牌國手楊欣龍也率隊參加社會組角逐，讓大會添色不少。

上午開幕儀式，邱俐俐與苗栗縣橋藝委員會副主委邱宏宬、議員張志宇助理張致中、明仁國中校長湯慧敏、苗栗市公所機要秘書張禮德、市民代表劉岳泓、縣府體健科長葉馥榛、新竹橋藝委員會總幹事楊建榮、北市橋藝委員會秘書長林昆輝等人共同為今年的賽事揭開序幕。

第7屆苗中盃橋藝錦標賽今天登場，副縣長邱俐俐（右四）等人，共同 為比賽揭開序幕。圖／苗栗縣政府提供
第7屆苗中盃橋藝錦標賽今天登場，副縣長邱俐俐（右四）等人，共同 為比賽揭開序幕。圖／苗栗縣政府提供
第7屆苗中盃橋藝錦標賽今天登場，副縣長邱俐俐（右四）等人，共同 為比賽揭開序幕。圖／國立苗栗高中提供
第7屆苗中盃橋藝錦標賽今天登場，副縣長邱俐俐（右四）等人，共同 為比賽揭開序幕。圖／國立苗栗高中提供
苗栗副縣長邱俐俐參加開幕式並觀看選手競賽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗副縣長邱俐俐參加開幕式並觀看選手競賽。圖／苗栗縣政府提供
第7屆苗中盃橋藝錦標賽今天登場，共有6組54隊參賽，300多名好手同台切磋橋藝，人數打破歷來紀錄。圖／苗栗縣政府提供
第7屆苗中盃橋藝錦標賽今天登場，共有6組54隊參賽，300多名好手同台切磋橋藝，人數打破歷來紀錄。圖／苗栗縣政府提供
第7屆苗中盃橋藝錦標賽今天登場，共有6組54隊參賽，300多名好手同台切磋橋藝，人數打破歷來紀錄。圖／苗栗縣政府提供
第7屆苗中盃橋藝錦標賽今天登場，共有6組54隊參賽，300多名好手同台切磋橋藝，人數打破歷來紀錄。圖／苗栗縣政府提供
第7屆苗中盃橋藝錦標賽今天登場，共有6組54隊參賽，300多名好手同台切磋橋藝，人數打破歷來紀錄。圖／苗栗縣政府提供
第7屆苗中盃橋藝錦標賽今天登場，共有6組54隊參賽，300多名好手同台切磋橋藝，人數打破歷來紀錄。圖／苗栗縣政府提供

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