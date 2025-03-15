油畫大師劉同仁93高齡辭世 苗栗縣長鍾東錦頒發褒揚狀

苗栗縣資深油畫美術大師劉同仁3月1日辭世，享耆壽93歲，他一生無私奉獻，致力於西畫美學教育及藝術交流推廣，貢獻良多，告別式上午在福祿壽園區舉行，縣長鍾東錦特別頒發褒揚狀，肯定他對苗栗的貢獻，由家屬代表領受。

縣府指出，劉同仁出生於民國22年，台灣師範大學畢業，先後在台灣省立苗栗高中及宜蘭復興工業專科學校及苗栗社區大學等校任教美術，教澤廣被，厚植苗栗縣藝術根基，屢獲藝文界邀請展出創作及擔任藝術美學講師、聘任美術類評審委員等事務。民國89年獲當時的行政院文建會表揚為資深文化人之榮耀；退休後仍持續創作、義務指導美術協會社團，並赴日本、美國紐約及關島等國展出，拓展國際視野，一生奉獻西畫教育推廣，為苗栗縣現代油畫研究先驅，堪稱苗栗之光。