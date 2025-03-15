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油畫大師劉同仁93高齡辭世 苗栗縣長鍾東錦頒發褒揚狀

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
油畫大師劉同仁71歲時曾以氣功作畫。聯合報資料照
油畫大師劉同仁71歲時曾以氣功作畫。聯合報資料照

苗栗縣資深油畫美術大師劉同仁3月1日辭世，享耆壽93歲，他一生無私奉獻，致力於西畫美學教育及藝術交流推廣，貢獻良多，告別式上午在福祿壽園區舉行，縣長鍾東錦特別頒發褒揚狀，肯定他對苗栗的貢獻，由家屬代表領受。

縣府指出，劉同仁出生於民國22年，台灣師範大學畢業，先後在台灣省立苗栗高中及宜蘭復興工業專科學校及苗栗社區大學等校任教美術，教澤廣被，厚植苗栗縣藝術根基，屢獲藝文界邀請展出創作及擔任藝術美學講師、聘任美術類評審委員等事務。民國89年獲當時的行政院文建會表揚為資深文化人之榮耀；退休後仍持續創作、義務指導美術協會社團，並赴日本、美國紐約及關島等國展出，拓展國際視野，一生奉獻西畫教育推廣，為苗栗縣現代油畫研究先驅，堪稱苗栗之光。

鍾東錦上午赴告別式致祭並頒褒揚狀，他強調劉同仁除了在教育界作育英才，畢生熱忱澆鑄藝術之魂，將生命的絢爛化作永恆的油彩，70載耕耘，創作無數震撼人心的現代油畫作品，激勵無數後輩在藝術長河中尋覓真諦，不僅是藝術的巔峰，更承載對人性、自然與文化的深刻洞察，也是藝壇典範。劉大師對美的純粹追求、創新的無畏探索，將如星火永駐藝術殿堂。

劉同仁退休後有更多時間創作，圖中畫作為參觀尼加拉大瀑布的心情作品。聯合報資料照
劉同仁退休後有更多時間創作，圖中畫作為參觀尼加拉大瀑布的心情作品。聯合報資料照
苗栗縣「國寶級」印象派抽象藝術大師劉同仁（左）87歲時在縣府舉辦「悠游藝海—劉同仁的繪畫世界」新書發表會，時任縣長的徐耀昌盛讚他是「客家之光」、「苗栗之光」。聯合報資料照
苗栗縣「國寶級」印象派抽象藝術大師劉同仁（左）87歲時在縣府舉辦「悠游藝海—劉同仁的繪畫世界」新書發表會，時任縣長的徐耀昌盛讚他是「客家之光」、「苗栗之光」。聯合報資料照
油畫大師劉同仁上午告別式，苗栗縣長鍾東錦頒發褒揚狀，肯定他對苗栗的貢獻，由家屬代表領受。圖／苗栗縣政府提供
油畫大師劉同仁上午告別式，苗栗縣長鍾東錦頒發褒揚狀，肯定他對苗栗的貢獻，由家屬代表領受。圖／苗栗縣政府提供
劉同仁（右）多年前出席苗栗文化中心的台灣現代美術六人展。聯合報資料照
劉同仁（右）多年前出席苗栗文化中心的台灣現代美術六人展。聯合報資料照

告別式 苗栗縣 藝術家 鍾東錦

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