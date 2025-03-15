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暴雨住家淹水、柏油塊沖出 桃園雨彈狂炸「居民睡夢驚醒」
桃園市今天受鋒面影響大雨不斷，多處地區都傳嚴重淹水，龜山區有積水漫過道路，棕黃色的泥水夾雜落葉與垃圾，阻礙通行；八德區介壽路積水更是達到小腿高度，居民需穿著雨靴才能行走，部分低窪地區幾乎成為一片汪洋。
桃園市水務局統計，目前桃園區國二E009K站測得最高時雨量達20.5毫米，中壢區農工中心站19毫米，大溪區大芳茅古與龍潭區石門站均為18毫米，龍潭區石門後池站18毫米，大溪區國二N063K站16.5毫米，大溪站14.5毫米，新屋區中大臨海站14.5毫米，復興區奎輝國小14.5毫米，觀音區觀音工業區也達14毫米。
議員陳雅倫表示，今晨接獲龜山區福源里湖山街180巷有嚴重淹水，她獲通報後立即前往關心，到場所見盡是水鄉澤國，連柏油塊都沖出來，當地還有2位長者因淹水情況嚴重，從昨晚開始就無法入眠，眼眶泛紅、憂心忡忡，不斷清理被沖刷至家門口的樹枝與垃圾，因風雨交加受困，也無法外出求助。
陳雅倫說，她已聯繫公所前來支援，並要求水務局後續追蹤改善排水系統，避免類似災情再次發生。
在八德區介壽路二段583巷，一早淹水也漫入住家門口，居民需穿著雨靴涉水，住家鐵捲門被迫抬高，以防止更多水流入屋內。住戶們紛紛拿起掃把和畚斗，將積水掃出戶外。
議員楊朝偉表示，今晨6點的大雨導致排水溝水位上升並回灌，讓民眾在睡夢中驚醒，住戶無奈表示，每次下大雨就會出現類似這樣的淹水情況，已經持續十幾年，都沒有改善，呼籲相關單位應該體恤民情，徹底解決排水問題，「而不是一而再再而三，讓當地民眾來承擔」。
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