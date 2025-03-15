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還路於民！竹市中華路部分人行道淨空 用路人很有感

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
近期該路段已逐步淨空，連便利商店前的立柱都拆除，還給民眾有行走的空間。記者郭政芬／攝影
近期該路段已逐步淨空，連便利商店前的立柱都拆除，還給民眾有行走的空間。記者郭政芬／攝影

行人地獄」是台灣十多年來難以撕下的醜陋標籤，近期各地重視行人的路權，更鼓勵將人行道還路於民，新竹市香山區中華路五段推動人行道淨空，以往騎樓彷彿障礙賽，店家門口擺放物品、路面高低落差沒有平整，讓行人更無路可走，近期該部分路段已逐步淨空，連便利商店前的立柱都拆除，還給民眾有行走的空間。

騎樓是行人常使用的通道，然而多數騎樓路面高低落差沒有平整，店家在門口擺物品，甚至還有機車、腳踏車停放，私設遮陽避雨或立柱等設施，或在側邊拉下鐵捲門，成了民眾私人使用的空間，導致輪椅族、嬰兒推車只能走在馬路上，行人與車爭道。

對於人行道占用狀況，有民眾日前收到香山區公所的通知，內容指出香山區中華路四段到六段將推動通學步道、實體人行道與路口安全改善及肇事路口改善，建構以人為本的友善通行環境。為了維護道路安全和保障行人通行權益，遮陽避雨設施不能設立柱腳，違規障礙物如鐵皮屋、鐵架等，妨礙、阻擋人行空間請盡速拆除。

對此，香山區公所回應，對於佔用人行道的狀況，新竹市府與市公所會先測量是否有佔用情況，由公所查勤、市府認定，再通知民眾改善，目前香山路橋前的中華路5段，已陸續整頓完畢，接下來市公所會再配合辦理。

據了解，此案已報請新竹地檢署檢察官許大偉指揮竹市警方，會同新竹市政府，拍照蒐證確認違法佔用個案，希望讓各界重視行人安全，矯正違法佔用民眾心態，不能再心存僥倖。執行路段為中華路四、五段，檢警指出，目前已約詢違法占用人行道的幾名業主到案說明，多數皆已自行拆除，下一波會繼續整頓，還給行人充分空間與行路的尊嚴。

該地段有便利商店已拆除立柱，店家也將堆置物品往內收，民眾拆除違規的雨遮等，行人走在騎樓與前處的人行道上，有民眾認為「淨空讓人很有感」。

台灣交通安全協會副理事長的林志學表示，台灣定義的騎樓多屬於混合使用的空間，雖然不是百分百的人行道，但最重要的是不能妨礙到行人通行，特別是地面平整相當重要，讓手腳不方便的行人也能安全通過。

目前香山路橋前的中華路5段，已陸續整頓完畢，接下來市公所會再配合辦理。記者郭政芬／攝影
目前香山路橋前的中華路5段，已陸續整頓完畢，接下來市公所會再配合辦理。記者郭政芬／攝影

人行道 新竹 行人地獄

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