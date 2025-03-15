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大S離世吹起環保葬風 新竹縣第二座環保葬區下周竣工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣五峰鄉公所經營管理的「五峰鄉竹林第三公墓」是縣內第1座環保自然葬(樹葬)區，目前已有1位先人採環保自然葬。圖／縣府提供
新竹縣五峰鄉公所經營管理的「五峰鄉竹林第三公墓」是縣內第1座環保自然葬(樹葬)區，目前已有1位先人採環保自然葬。圖／縣府提供

環保葬法風潮興起，新竹縣鼓勵綠色環保葬，目前五峰鄉竹林第三公墓是竹縣第一座環保自然葬(樹葬)區，第二座將於今年3月20日竣工，新竹縣府指出，竹東、關西、新埔也都有規畫環保葬區的設置，目前正提出計畫，未來送興辦事業計畫，通過核准後才會開工。

新竹縣五峰鄉公所經營管理的「五峰鄉竹林第三公墓」是縣內第1座環保自然葬(樹葬)區，目前已有1位先人採環保自然葬，且已有多位民眾洽詢相關申請流程。該鄉第2處環保葬區「五峰鄉大隘納骨牆及環保樹葬區」預計於今年3月20日竣工，並於3月29日上午10時舉行祈福儀式。

為提升殯葬服務效率及落實環保永續理念，新竹縣政府積極辦理相關教育訓練，分別於3月11日及18日舉行「多元環保葬」教育訓練課程，邀請學者專家講授國土計畫法施行前後申請設置殯葬設施的流程，並分享其他縣市環保葬區從無到有的案例，增進鄉鎮市公所殯葬承辦主管人員對環保葬認識，作為未來增設環保葬區的專業知能。

縣長楊文科表示，希望透過縣府各項輔導措施，向下紮根，與公所通力合作，通盤檢視各鄉鎮市之殯葬量能，並將各鄉鎮市既有的殯葬設施導入「多元環保葬」，透過宣導與培訓，提高民眾對「多元環保葬」的認識與接受度，轉向更環保、永續的殯葬方式，期減少傳統葬儀對環境的影響，並活化土地再利用，以提高新竹縣土地價值。 

楊文科也強調，未來縣府仍將持續協助改善殯葬服務品質，加強輔導並補助各鄉鎮市公所就民眾需求，審慎評估就近設置殯葬設施可行性，或研擬提升殯葬服務方案。 

民政處長陳建淳表示，環保葬是一種符合「自然生態」的殯葬方式，除能減少環境負擔、節省土地資源、降低家庭經濟負擔外，也能提供簡約且有意義的告別方式；環保葬不強調繁瑣儀式，而是以簡單莊重的方式送別親人，例如在樹葬儀式中，家屬可親手將骨灰撒入樹根，象徵生命的延續，讓追思更具溫度與意義。

新竹 樹葬 殯葬設施

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