台灣唯一國際公路賽在新竹縣 3月17、18日路段交管出爐

2025國際自由車環台公路大賽第三站「浪漫台三線站」是台灣唯一的國際公路賽，將於3月18日上午9點，在新竹縣新埔枋寮褒忠亭義民廟前登場，為辦理賽事，新竹縣政府宣布3月17、18日新埔鎮部分路段交管。另外，提供線上直播賽事，邀請全國民眾一起為選手們加油。

新竹縣政府指出，為辦理2025國際自由車環台公路大賽，新埔鎮義民路三段342巷(褒忠路至義民路三段362巷)單行道，自3月17日晚間8點至3月18日中午12點封閉管制；義民路三段362巷(義民路三段468巷至義民路三段342巷)單行道，自3月18日上午8點至上午10點10分封閉管制；義民路三段(褒忠路口)三角錐區隔用路人與暖身路線，自3月18日上午9點30分至上午10點10分封閉管制，請用路人注意管制路段，配合現場人員指示並及早改道通行。

2025國際自由車環台公路大賽「浪漫台三線站」，預計吸引全球40個國家、23支隊伍，共計197位菁英競輪選手參賽，競逐榮耀。環台公路大賽為國際自由車總會（UCI）登錄之2.1級賽事，是台灣唯一的國際公路賽。

比賽將從新竹縣新埔鎮枋寮褒忠亭義民廟出發，終點設於台中市石岡旅服中心，賽道總長154.3公里，途經新竹、苗栗及台中等3縣市，跨越新埔、關西、橫山、竹東、北埔、峨眉、三灣、南庄、獅潭、公館、大湖、卓蘭、東勢及石岡等14個鄉鎮市區。

這條賽道不僅路線蜿蜒、地形起伏多變，還包含兩個衝刺點（上館國小、南庄遊客中心）及兩個登山點（獅潭仙山、鯉魚潭水庫），被譽為競輪選手挑戰自我極限的經典路線。

此外，台三線也是北部客家族群的主要居住地，沿途蘊藏豐富的歷史文化及自然景觀。透過網路直播，全球觀眾將能一同見證這場融合運動競技與文化饗宴的盛事，從空拍畫面中感受客庄壯麗山城的魅力。歡迎民眾一起觀看線上直播，為選手們加油。浪漫台三線直播連結：https://www.youtube.com/live/cCjXScerAcw?feature=shared