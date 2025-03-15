聽新聞
0:00 / 0:00
搭台灣好行遊觀霧 送折價券
新竹縣政府為推廣綠色旅遊，即日起至6月30日，民眾只要搭乘「台灣好行」觀霧線，每人可獲得1張30元限量折價券；折價券可用於五峰清泉「峰市集」6家合作店家折抵消費，讓民眾省荷包、享美食，輕鬆開啟低碳山林之旅。
縣長楊文科說，觀霧國家森林遊樂區以壯麗雲海與豐富生態聞名，是登山健行與生態旅遊的熱門景點。
交通旅遊處長陳盈州說，觀霧線從高鐵新竹站出發，單趟約2小時30分鐘，期間於五峰清泉短暫停留，旅客可趁此機會走訪周邊知名景點。
交通旅遊處說明，此次活動限量1000張折價券，搭乘旅客可在驗票後由司機現場發放，無須額外申請。
除了折價券活動，交通旅遊處也預計4月下旬邀請知名旅遊達人「肉魯老師」，帶領旅客深入探索五峰市集與周邊景點，並安排到獵人學校體驗。
台灣好行觀霧線採預約制，預約專線0911-363360。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言