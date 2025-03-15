聽新聞
0:00 / 0:00

搭台灣好行遊觀霧 送折價券

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣政府自昨天起至6月30日推出「台灣好行」觀霧線30元折價券活動。圖／縣府提供
新竹縣政府自昨天起至6月30日推出「台灣好行」觀霧線30元折價券活動。圖／縣府提供

新竹縣政府為推廣綠色旅遊，即日起至6月30日，民眾只要搭乘「台灣好行」觀霧線，每人可獲得1張30元限量折價券；折價券可用於五峰清泉「峰市集」6家合作店家折抵消費，讓民眾省荷包、享美食，輕鬆開啟低碳山林之旅。

縣長楊文科說，觀霧國家森林遊樂區以壯麗雲海與豐富生態聞名，是登山健行與生態旅遊的熱門景點

交通旅遊處長陳盈州說，觀霧線從高鐵新竹站出發，單趟約2小時30分鐘，期間於五峰清泉短暫停留，旅客可趁此機會走訪周邊知名景點。

交通旅遊處說明，此次活動限量1000張折價券，搭乘旅客可在驗票後由司機現場發放，無須額外申請。

除了折價券活動，交通旅遊處也預計4月下旬邀請知名旅遊達人「肉魯老師」，帶領旅客深入探索五峰市集與周邊景點，並安排到獵人學校體驗。

台灣好行觀霧線採預約制，預約專線0911-363360。

新竹 景點

延伸閱讀

竹推縣輕旅行！搭乘台灣好行觀霧線 現領折價券30元

看見幸福台灣／新竹縣長楊文科射三箭 推幸福策略

柯爸告別式四叉貓送花籃致意 PO文遭網嗆：怎不去靈堂拍照？

影／柯文哲父明告別式設有小草簽到處 藍綠大咖花籃送抵會場

相關新聞

拖吊空窗期違停多 桃市府：持續告發

桃園市北區近月不見市府委外的拖吊車出沒，有民眾感覺「違停變多」；市府交通局坦言，今年1月初和原合約業者的拖吊業務到期，重...

搭台灣好行遊觀霧 送折價券

新竹縣政府為推廣綠色旅遊，即日起至6月30日，民眾只要搭乘「台灣好行」觀霧線，每人可獲得1張30元限量折價券；折價券可用...

苗栗頭份地下道涉水通過 騎士自嘲賤民

受近日春雨影響，苗栗縣頭份市郊的北橫公路地下道機車道又出現嚴重積水，不少機車族不滿機車道狹窄、常積水，「二輪形同賤民」。...

山豬毀田影響綠色環境給付 農民陳情盼政府正視

首屆百大青農張智傑配合農糧署「綠色環境給付計畫」栽種硬質玉米，但玉米田遭山豬啃食破壞，產量難達最低繳交量，生計恐受影響，...

桃園藝文廣場假日「書暢桃園」閱讀點數限量兌換市集消費券

桃園市立圖書館明、後天周末假日在藝文廣場舉辦「書暢桃園｜綠野書蹤之解憂處方箋」創新書市「解憂療癒場」，邀集18家獨立書店...

桃園平鎮陸光路車流多常回堵 45度斜坡會車超危險

桃園市平鎮區陸光路為民眾日常通勤及六和高中學區的重要道路，不過由民族路轉進陸光路口，不僅上坡狹窄，且車輛會車困難，加上車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。