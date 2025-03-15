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苗栗頭份地下道涉水通過 騎士自嘲賤民

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
受最近春雨影響，苗栗縣頭份市郊的北橫公路地下道機車道又出現嚴重積水。記者吳傑沐／攝影
受最近春雨影響，苗栗縣頭份市郊的北橫公路地下道機車道又出現嚴重積水。記者吳傑沐／攝影

受近日春雨影響，苗栗縣頭份市郊的北橫公路地下道機車道又出現嚴重積水，不少機車族不滿機車道狹窄、常積水，「二輪形同賤民」。縣府交通工務處回應，昨天已會勘、派遣人力清淤，至於開放機車行駛外線車道部分，還要再討論。

北橫公路從台一己線（永貞路）起穿越國道1號，往東經由頭份大橋等處通往三灣水頭屋大橋銜接台3線。其中北橫公路穿越國道1號處的地下道設計汽機車分道，但機車道路幅狹窄，長年排水問題遲未能改善，每逢大雨就會造成積水，民怨不已。

「下雨必淹水，超級扯！」機車族也痛批，機車道空間小、光線不好、雨天會積水，積水還會長青苔造成打滑，騎小車真的可悲，質疑「到底為什麼不能騎大條路，非得騎這種容易摔死的路」，如果發生車禍，要救援也很麻煩，竹南地下道都已開放機車騎大路，沒道理這裡改不了。

縣議員陳光軒、曾玟學都表示，之前就建議多次讓機車直接走外側車道，不要再走這個又窄又危險的機車道，積水問題更是毫無改善，將安排會勘建議縣府調整。

縣府交通工務處副處長許家誠說，會尊重各方意見再做討論。

北橫 車道 頭份

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