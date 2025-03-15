拖吊空窗期違停多 桃市府：持續告發

桃園市北區近月不見市府委外的拖吊車出沒，有民眾感覺「違停變多」；市府交通局坦言，今年1月初和原合約業者的拖吊業務到期，重新招標至第3次才決標，新的拖吊場預計4月中旬啟用。民代要求市府檢討縮短空窗期，市府交通局強調，違停持續由警方告發。

交通局統計，桃園市拖吊業務分為北區、南區執行，每個月拖吊車輛不一。平均全區每月拖吊汽車約2000輛、機車4000輛。

但最近幾個月，不少北區民眾發現黃色拖吊車在路上消失了，住在藝文園區附近的張先生也有感，拖吊車原本常會在此區找違停車，現在拖吊車不來，違停車變多。

交通局指出，包含取締違停等委外拖吊業務今年1月初到期，去年底重新招標，南區因為由原業者得標，拖吊作業不受影響，北區因為第一次招標不到3家，第二次的投標業者資格未達標準，直到第三次有2家業者競爭才決標，新業者仍在籌備設置新的拖吊場。

北區包含桃園、龜山與蘆竹區拖吊業務近月暫停，市議員李宗豪說，市府當初就應該注意和拖吊業者合約到期可能會有空窗期，有些駕駛人會有僥倖心理違停，但擋到出入口就得請警方處理，這也形同擾民，要求市府檢討改善，早日完成新的拖吊車保管場建置，不要拖到4月中旬。

游先生在桃園、八德區交界的中華路開店，他表示，違停車輛擋在門口造成店裡搬貨不方便，有的甚至不留電話人就不見，請警方處理確實要花2、3小時，有拖吊車靠近的時候，違停的車主就會迅速將車開走，顯示拖吊車確實嚇阻作用。

交通局指出，北區原合作的拖吊車業者未得標，因此位在桃園區永安北路的保管場不能使用，目前代保管車輛只出不進，新得標業者有90天建置時間，保管場也會設在桃園區，預計4月中旬啟用。

交通局也強調，針對違規車輛警方還是會告發違停，如果是重大事故包括酒駕，違規車輛會由警方的拖吊車移往蘆竹區海湖等公有保管場。