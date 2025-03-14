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山豬毀田影響綠色環境給付 農民陳情盼政府正視
首屆百大青農張智傑配合農糧署「綠色環境給付計畫」栽種硬質玉米，但玉米田遭山豬啃食破壞，產量難達最低繳交量，生計恐受影響，他向立委陳情，盼政府正視山豬危害農作問題。
民進黨立委沈發惠國會辦公室今天透過新聞稿表示，苗栗縣銅鑼鄉農民張智傑，是農業部專案輔導以大專業農身分，在苗栗縣多個鄉鎮承租農地種植硬質玉米，然而近年來種植於銅鑼鄉老雞隆段、新盛段的玉米田遭野生動物破壞。
沈發惠國會辦公室指出，依「綠色環境給付計畫」規定，每公頃須繳交2500公斤以上，才能發給獎勵金，經辦公室秘書連森裕會同縣議員羅貴星邀集農政官員會勘，發現許多野生動物腳印，部分玉米田破壞面積逾8成，且災情持續惡化中。
沈發惠國會辦公室說，經將獵人捕獲山豬照片、田區監視錄影畫面拍攝到山豬影像等資料向農業部反映，今天收到農糧署回函公文，依綠色環境給付計畫查核作業規範，認定張智傑部分契作填區「非因病（蟲）害或人為管理不當」確實受野生動物侵害，同意取消最低繳交量限制，並給予獎勵金補助。
張智傑告訴中央社記者，山豬體型壯碩，幾乎無天敵，繁殖力又強，近年來田區遭山豬啃食、破壞的情況日益嚴重，「若山豬數量無法獲得有效控制，情況會一年比一年更糟」，期盼政府正視山豬危害農作問題。
沈發惠國會辦公室指出，後續山豬等野生動物防治，將請農業部林業及自然保育署持續給予相關協助。
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