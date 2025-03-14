桃園藝文廣場假日「書暢桃園」閱讀點數限量兌換市集消費券

桃園市立圖書館明、後天周末假日在藝文廣場舉辦「書暢桃園｜綠野書蹤之解憂處方箋」創新書市「解憂療癒場」，邀集18家獨立書店與出版社，及70個主題攤商，並規畫解謎闖關、解憂問事處、紓壓療癒站、擲筊大賽、桃園城市紀錄片放映等特色攤位。

市立圖書館還推出以閱讀存摺點數，兌換市集消費券的限量活動，鼓勵民眾使用公共圖書館的館藏資源，更希望將閱讀量能，轉化為對圖書產業的實際消費支持。

文化局表示，延續去年桃園閱讀節的在地整合串連，這次市集特別與桃園知識型市集品牌—小藏市團隊合作，搜集與攤商有關的知識點，讓遊客逛市集的同時，也能學習到各種不同的專業知識。另外還結合市立圖書館台灣法語月推廣系列活動，邀請比利時特色攤商及信鴿法國書店共襄盛舉，透過市集讓文化更貼近生活，並帶給民眾不同以往的市集樂趣與閱讀體驗。

民眾可在主題策展區了解今年的市集主題與延伸活動，並透過解謎闖關遊戲與攤商及書籍進一步互動，完成後可獲得宏亞⻝品贊助的77乳加巧克力，以及解憂處方箋L夾限量特仕版。在解憂問事處提問並獲得「解答之書」、塔羅牌、易經的解答與專屬書籍推薦，還能得到限量舒壓按摩券，由雙連視障關懷協會在紓壓療癒站提供現場按摩服務，一次解放身心（按摩券也可透過現場購買書籍集點獲得）；在療癒站還邀請了浪愛永恆協會帶領大家認識伴侶動物（這場以貓類為主）陪伴帶來的療癒感受與飼主責任的重要。