桃園平鎮陸光路車流多常回堵 45度斜坡會車超危險

桃園市平鎮區陸光路為民眾日常通勤及六和高中學區的重要道路，不過由民族路轉進陸光路口，不僅上坡狹窄，且車輛會車困難，加上車流多，但道路狹窄，地方希望路口約70公尺、陸光路13號至14巷口約490公尺路段，地方盼路寬從8公尺拓寬至10公尺。

平鎮區公所表示，長約490公尺路段屬於自辦市地重劃區範圍，將由公所協助地主拓寬，目前正在規畫中；至於路口約70公尺路段，桃園市工務局說，去年10月專報核定有條件執行，由平鎮區公所先協助取得市地重劃範圍內，地主先行使用同意書後方再併同路口一併辦理徵收開闢，目前公所刻正取得同意書中。

市議員舒翠玲表示，陸光路部分路段已規畫拓寬多年，但因土地徵收問題，至今仍未改善，影響交通順暢，並有安全隱憂。目前面臨與民族路口，該路口為近45度的上坡狹窄路段，車輛經過時需減速或停讓，影響通行順暢度。

舒翠玲說，該路為六和高中通勤車流與工業區車流匯集，尖峰時段特別容易造成回堵，且學校交通車、貨櫃車、拖板車等行經該路段，易產生視線死角，增加行車風險，更發生過多起交通事故，因此拓寬道路勢在必行。

平鎮區公所回應，陸光路13號至陸光路14巷口約490公尺，該段該需用土地範圍六和段524、531、532等3筆，所有土地所有權人共71人。因地方對該道路開闢強烈需求，及其對地方交通順暢與公共利益有長遠助益，請土地所有權人同意提供土地先行使用權，以提升整體交通效能並促進城市發展。