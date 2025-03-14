快訊

下班塞爆！國1貨櫃車對折卡分隔島 高雄段南北向回堵逾10公里

家寧母女聯手反擊！ 發布六點聲明反控「Andy公然說謊」

「書暢桃園」15日開市 開卷解憂療癒兼享閱讀樂

中央社／ 桃園14日電

桃園市立圖書館今天表示，明天起至16日舉辦「書暢桃園」創新書市「解憂療癒場」，邀70攤獨立書店、出版社等參與，閱讀存摺點數還可限量兌換市集消費券，共享閱讀量能。

桃園市立圖書館指出，明天起至16日在桃園藝文廣場舉辦「書暢桃園－綠野書蹤之解憂處方箋」創新書市「解憂療癒場」，活動邀集獨立書店、出版社及主題攤商共70攤參與，並規劃解謎闖關、解憂問事處、紓壓療癒站、擲筊大賽、桃園城市紀錄片放映等特色攤位及活動。

「書暢桃園」創新書市，桃園市立圖書館表示，現場還推出以閱讀存摺點數兌換市集消費券的限量活動，鼓勵民眾使用公共圖書館的館藏資源，將閱讀量能轉化為對圖書產業的實際消費支持。

桃園市立圖書館指出，活動並結合桃園市立圖書館台灣法語月推廣系列活動，邀請比利時特色攤商及信鴿法國書店共襄盛舉，帶給民眾不同以往的樂趣與閱讀體驗。

「書暢桃園」活動，桃園市立圖書館表示，民眾可在主題策展區了解今年的市集主題與延伸活動，另也有親子繪本共讀及音樂表演、城市紀錄片放映及映後座談。

桃園市立圖書館指出，書攤區不只有桃園獨立書店的參與，還有城邦、讀書共和國、蓋亞文化等出版集團，以及獨立出版聯盟旗下的各家出版社與二手書區；現場可使用文化幣，活動詳情可至「書暢桃園」活動主頁查詢。

圖書館 桃園 獨立書店

延伸閱讀

桃園鐵路地下化延宕…卓揆：財劃法若這樣 須收回核定計畫

北市圖App推情愛漫畫挨批未過濾 恐讓小朋友接觸

桃青年局首度成立國際志工隊 獲選可獲得3萬元獎勵金

影／抓不怕！桃園大型百家樂三度遭破獲 賭資高達1.5億元

相關新聞

桃園平鎮陸光路車流多常回堵 45度斜坡會車超危險

桃園市平鎮區陸光路為民眾日常通勤及六和高中學區的重要道路，不過由民族路轉進陸光路口，不僅上坡狹窄，且車輛會車困難，加上車...

清明連假剩3周到來 大溪提前掃墓這樣走不塞

清明掃墓祭祖周邊道路車流明顯增加，桃園大溪警分局為紓解掃墓祭祖車潮，避免民眾塞車之苦，列出轄內易壅塞路段供民眾參考，並提...

老年人口近2成 苗栗長照接送專車增至4輛

苗栗縣目前已有225個社區照顧關懷據點，縣府上午辦理今年首場關懷據點聯繫會議，縣長鍾東錦直接面對社區幹部溝通並了解各項問...

桃青年局首度成立國際志工隊 獲選可獲得3萬元獎勵金

桃園市青年局正式成立 「桃青國際志工隊」，首次推出「114年度國際志工服務計畫」，鼓勵青年投身國際志工服務，拓展國際視野...

竹推縣輕旅行！搭乘台灣好行觀霧線 現領折價券30元

為推廣綠色旅遊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸深入五峰鄉，新竹縣政府自今天起至6月30日推出「台灣好行」觀霧線30元折價券活動。即...

苗縣護理師護士公會開大會只百餘人到 低出席率原因令人不捨

醫護人力吃緊！苗栗縣護理師護士公會今天上午在頭份君樂飯店舉辦第16屆第2次會員代表大會，三千多位會員現場卻只來了百餘人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。