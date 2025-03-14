老年人口近2成 苗栗長照接送專車增至4輛
苗栗縣目前已有225個社區照顧關懷據點，縣府上午辦理今年首場關懷據點聯繫會議，縣長鍾東錦直接面對社區幹部溝通並了解各項問題，包括人力、地形特殊等問題，盼能達到長輩就地、就近安老的目標 ，相關建議縣府會進一步研議，統合據點及長照的資源設法改善。
縣府指出，苗栗縣戶政統計資料顯示，今年2月底縣內65歲以上老年人口有10萬4879人，占全縣總人口19.69％，為建立一個普及化的老人照顧服務網絡及社區居民關懷互助的健康社區，縣府成立「社區照顧關懷據點」，目前已輔導設置225處，提供電話問安、關懷訪視、餐飲服務、健康促進活動及社會參與等5項服務，希望老寶貝在熟悉環境下安心自在、健康快樂生活，讓據點成為長者的第二個家。
縣府規畫今年辦3場次關懷據點聯繫會議，首場今天在公館鄉仁安社區活動中心舉辦、另外3月19日在苑裡鎮新復社區活動中心、3月21日在頭份市民生社區活動中心辦理，盼藉此讓社區了解現行政策面的執行及業務推動內容，藉由相互觀摩學習機會，落實據點橫向交流與經驗分享。
會中有社區幹部反映，目前每周開辦5天的據點，都有社工進駐專責服務，開辦3天的就沒有，希望能獲增人力；此外也有反映社區屬狹長型態，許多長者難以就近前往據點，希望能比照長照安排接送。
鍾東錦表示，因現有據點經費都是中央補助，受限法規，如果財劃法通過，縣府有自主財源支持，一定會幫忙解決，但在現有情況下，人力可研究請附近學校人員協助提供臨時人力，縣府會針對各項情況統合資源來改善。
社會處表示，中央推動關懷劇點政策，盼達到每個村里都有一個據點，縣內包括原住民文健站，共需設置275個據點，但因各村里情況不同，有的迄今無法進駐，有的社區需要設置2個，因此社會處扣除文健站，仍以275個據點為努力目標。今年衛福部開始提供免費長照接送服務，縣內現有2輛專車，預計今年增至4輛，縣府會研商支援機制改善社區據點的困擾。
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