桃青年局首度成立國際志工隊 獲選可獲得3萬元獎勵金

桃園市青年局正式成立 「桃青國際志工隊」，首次推出「114年度國際志工服務計畫」，鼓勵青年投身國際志工服務，拓展國際視野。計畫自3月10日至28日開放申請，凡年滿18歲至45歲，且設籍桃園或在桃園就學、就業的青年皆可報名。獲選者將前往泰國或馬來西亞等國家參與國際志工服務，每人更可獲得3萬元獎勵金。

青年局自2017年起已補助元智大學、中原大學及桃園生命樹領袖協會等單位籌組國際青年志工團，去年共支持11組國際志工團隊投身公益。今年進一步擴大服務範圍，正式成立 「桃青國際志工隊」，首次開放符合資格的桃園青年以個人身分申請，於6月至8月期間代表桃園市赴海外服務，將自身興趣與專業投入國際志工行列，累積寶貴的實務經驗與跨文化視野。

曾參與泰國國際志工團的元智大學程同學分享，她透過學校申請青年局補助計畫前往當地進行服務。在志工期間，她與夥伴們共同策劃華語文學習課程，協助當地學童課後輔導。她表示，看見孩子們專注學習、熱情回應，讓她深刻體會「施比受更有福」的意義，也培養了跨文化溝通與環境適應能力，進一步明確了自己的生涯方向。對於青年局成立 「桃青國際志工隊」，她感到相當興奮，認為這讓更多即將畢業或已畢業的桃園青年，能夠透過官方管道參與國際志工，將熱忱化為實際行動，帶來正面影響。