竹市自由車賽場無法辦世壯運 議員批跳票應究責

民進黨竹市議員劉彥伶說，新竹市自由車場因場地不佳，無法舉辦2025雙北世界壯年運動會賽事，竹市府當初承諾跳票，應究責。竹市府表示，賽事將移至台中舉行，持續改善竹市自由車場。

劉彥伶今天向中央社記者表示，為了辦理世壯運，體育署補助經費整修新竹市立自由車場，原本是自由車界與新竹市民期盼的體育建設，如今因場地龜裂、積水、平整度不佳，無法辦理世壯運。

過去選手試騎竹市自由車場時發現賽道不平，日前裁判長試騎還摔傷骨折，劉彥伶說，教育部體育署與台北市政府體育局日前確認無法於今年5月辦理世壯運自由車賽事。

劉彥伶說，市府當初「如期如質完成」的承諾已跳票，影響未來體育署審核新竹市相關體育建設經費的印象，「真的是丟臉丟大了」，市府應追究相關責任。

新竹市政府教育處透過文字表示，世壯運自由車賽將移至台中市舉行，竹市府會持續與世壯運執行辦公室合作，讓賽事順利進行。

竹市教育處表示，目前竹市自由車場尚未辦理點交及驗收，將嚴守工程品質，並依契約持續要求承包廠商進行賽道改善工程。