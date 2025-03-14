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竹推縣輕旅行！搭乘台灣好行觀霧線 現領折價券30元
為推廣綠色旅遊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸深入五峰鄉，新竹縣政府自今天起至6月30日推出「台灣好行」觀霧線30元折價券活動。即日起，凡搭乘「台灣好行」觀霧線旅客，每人可獲得1張30元限量折價券，折價券用於五峰清泉「峰市集」6家合作店家折抵消費，讓民眾省荷包、享美食，輕鬆開啟低碳山林之旅。
新竹縣長楊文科表示，觀霧國家森林遊樂區以壯麗雲海與豐富生態聞名，是登山健行與生態旅遊的熱門景點。為提升遊客的交通便利性，縣府自111年開通「台灣好行」觀霧線，獲得熱烈回響，預約搭乘人數時常爆滿。這次特別與「峰市集」合作，推出30元折價券，讓旅客不僅能盡享山林美景，還能在地消費，促進商機發展，實現雙贏目標。
交通旅遊處長陳盈州表示，觀霧線從高鐵新竹站出發，單趟約2小時30分鐘，期間於五峰清泉短暫停留，旅客可趁此機會走訪周邊知名景點，如將軍湯、張學良故居、三毛夢屋等，感受當地歷史與文化。
交通旅遊處說明，本次活動限量1000張折價券，搭乘旅客可在驗票後由司機現場發放，無須額外申請。折價券可直接於霞喀囉農特產品、曾師傅小米麻糬與甜甜圈、迷耐農特產、花姐臭豆腐、芭萊郎及三毛夢屋等合作店家折抵消費，無論是選購在地農特產品，或是品嘗道地小吃，都能享受專屬優惠，增添旅途樂趣。
除了折價券活動，交通旅遊處預告，將於4月下旬邀請知名旅遊達人「肉魯老師」，帶領旅客深入探索五峰市集與周邊景點，並參與獵人學校體驗，學習泰雅族的狩獵智慧，親身感受部落文化的魅力。
觀霧線採預約制，請旅客出發前先行撥打預約專線0911363360。更多活動詳情，請至「竹縣好好玩」Facebook粉絲專頁查詢。
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