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苗縣護理師護士公會開大會只百餘人到 低出席率原因令人不捨

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦受邀到場時，向全縣護理人員致上最高敬意並一一握手致贈小禮物。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦受邀到場時，向全縣護理人員致上最高敬意並一一握手致贈小禮物。記者吳傑沐／攝影

醫護人力吃緊！苗栗縣護理師護士公會今天上午在頭份君樂飯店舉辦第16屆第2次會員代表大會，三千多位會員現場卻只來了百餘人，有會員坦言主要是現在各家醫院都人力吃緊，很難請假出席，有的則是值完夜班很累，連吃大餐都提不起興趣。

年輕時曾短暫從事醫護工作的縣長夫人陳美琦受邀到場時，向全縣護理人員致上最高敬意並一一握手致贈小禮物；衛生局副局長莊素玲則表達會持續改善護理執業環境，解決人力短缺與工作壓力等問題。

莊素玲指出，護理人員是健康照護體系的中流砥柱，無論在社區、醫院或長照機構，他們總是站在第一線，用專業與愛心守護每一位縣民的健康；然而，護理人力短缺與工作壓力過大的問題，已成為全國甚至全球共同面臨的挑戰。

根據統計，全台護理師執業率僅約六成，顯示職場環境仍有許多改善空間。苗栗縣護理師護士公會目前會員人數為3068人，但面對未來的醫療需求，仍需更多護理人員投入。

她也表示，苗栗雖有仁德醫專每年提供大量醫護人力的輸出，但也要面臨新竹、台中爭搶人才的職場拉扯，未來衛生局也會思考如何來留住醫護人才的課題，尤其是提升護理人員的薪資待遇並改善工作條件，要讓每一位護理師都能感受到專業價值被肯定。

公會理事長解旻容則感性說，「護理是一份充滿使命感的職業，你們的每一分付出，都為社會帶來無可取代的價值。」公會將繼續爭取更好的薪資待遇、更合理的工作時數，以及更完善的執業環境，讓每一位護理人員都能找到歸屬感與成就感。」

苗栗縣護理師護士公會今天在頭份君樂飯店舉辦第16屆第2次會員代表大會，三千多位會員現場卻只來了百餘人。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣護理師護士公會今天在頭份君樂飯店舉辦第16屆第2次會員代表大會，三千多位會員現場卻只來了百餘人。記者吳傑沐／攝影

人力 護理師

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