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桃園北區為何看不到拖吊違停？市府提醒：一樣告發

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園北區拖吊違規停車已經停一個多月，圖為交通局車輛違停拖吊保管資訊查詢官網。圖／交通局提供
桃園北區拖吊違規停車已經停一個多月，圖為交通局車輛違停拖吊保管資訊查詢官網。圖／交通局提供

桃園市北區路上最近「很少」看見市府委外的拖吊車配合取締違規停車，交通局表示，因為今年1月初和原合約業者的拖吊業務到期，在此之前重新招標直到第3次才決標，等月底保管場建置好以後就能配合警方取締違停等拖吊工作。

交通局不諱言桃園區、蘆竹、龜山等區已經約兩個月沒看見市府委外的拖吊車（黃色），不過警方還是會告發違停，如果是重大事故包括酒駕，違規車輛會由警方的拖吊車（紅色）移往蘆竹區海湖等公有保管場。

交通局說明，北區（車輛保管場在桃園區）、南區（保管場在中壢）原先的委外拖吊業務，包括取締違停等拖吊作業今年1月初到期，去年底重新招標，南區因為還是原來的業者得標，原保管場可以繼續使用，違停拖吊車輛一樣在原來的民權路保管場，拖吊勤務不受影響。

不過北區原合作的拖吊車業者未得標，因此位在桃園區永安北路的保管場不能使用，新的得標業者有90天建置時間， 保管場也在桃園區，預計3月底可以啟用。目前原來的拖吊車保管場還有代保管的車輛，只出不進，期間如果有重大違規車輛需拖吊，就由警方的拖吊車移到海湖或其他公有保管場。

桃園 違停 酒駕

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