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苗縣北橫地下道機車道下雨又積水 機車族：易摔死的路！

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
受到這波春雨影響，苗栗縣頭份市郊的北橫公路地下道機車道又出現嚴重積水狀況，民眾抱怨對機車族很不友善。圖／民眾提供
受到這波春雨影響，苗栗縣頭份市郊的北橫公路地下道機車道又出現嚴重積水狀況，民眾抱怨對機車族很不友善。圖／民眾提供

受到這波春雨影響，苗栗縣頭份市郊的北橫公路地下道機車道又出現嚴重積水狀況，對機車族很不友善，紛紛質疑「到底為什麼不能騎大條路，非得騎這種容易摔死的路！」對此，縣府交通工務處表示，今天下午就會派遣人力清淤，至於開放機車行駛外線車道部分，還要再討論。

北橫地下道設計汽機車分道，但機車道（含自行車）路幅相當狹窄，且排水問題遲未能改善，每逢大雨就會造成積水，民怨不已。

民眾指出，這條北橫公路很欠缺人行道，多次遇見行人推著輪椅過橋，只能強迫走在機車道上，且這條路的路橋段是轉彎的，剛好在上下橋的路段都有點盲彎，有夠危險。

「下雨必淹水，超級扯！」機車族也痛批，這種設計硬要車道分割，二輪就是賤民，空間小、光線不好、雨天會積水，積水還會長青苔造成打滑，騎小車真的可悲；如果在裡面出車禍的話，要救援也很麻煩，竹南地下道都改了，沒道理這個比較大的地下道改不了。

議員陳光軒表示，已通報縣府交通工務處處理，之後會再找縣府討論改善。議員曾玟學也表示，他跟光軒議員之前就建議多次讓機車直接走外側，不要再走這個又窄又危險的機車道，積水問題更是毫無改善，他們會再約一次會勘，建議縣府調整。

縣府交通工務處副處長許家誠表示，今天上午已派員到現場勘查，下午就會派遣人力將排水孔阻塞地方清除；至於開放機車行駛外線車道部分，之前有研擬過，但考量安全性，會尊重各方意見再做討論。

議員曾玟學表示，建議多次讓機車直接走外側，不要再走這個又窄又危險的機車道，積水問題更是毫無改善，會再約會勘建議縣府調整。記者吳傑沐／攝影
議員曾玟學表示，建議多次讓機車直接走外側，不要再走這個又窄又危險的機車道，積水問題更是毫無改善，會再約會勘建議縣府調整。記者吳傑沐／攝影

派遣人力 議員 車道

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