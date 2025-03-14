苗縣北橫地下道機車道下雨又積水 機車族：易摔死的路！

受到這波春雨影響，苗栗縣頭份市郊的北橫公路地下道機車道又出現嚴重積水狀況，對機車族很不友善，紛紛質疑「到底為什麼不能騎大條路，非得騎這種容易摔死的路！」對此，縣府交通工務處表示，今天下午就會派遣人力清淤，至於開放機車行駛外線車道部分，還要再討論。

北橫地下道設計汽機車分道，但機車道（含自行車）路幅相當狹窄，且排水問題遲未能改善，每逢大雨就會造成積水，民怨不已。

民眾指出，這條北橫公路很欠缺人行道，多次遇見行人推著輪椅過橋，只能強迫走在機車道上，且這條路的路橋段是轉彎的，剛好在上下橋的路段都有點盲彎，有夠危險。

「下雨必淹水，超級扯！」機車族也痛批，這種設計硬要車道分割，二輪就是賤民，空間小、光線不好、雨天會積水，積水還會長青苔造成打滑，騎小車真的可悲；如果在裡面出車禍的話，要救援也很麻煩，竹南地下道都改了，沒道理這個比較大的地下道改不了。

縣議員陳光軒表示，已通報縣府交通工務處處理，之後會再找縣府討論改善。議員曾玟學也表示，他跟光軒議員之前就建議多次讓機車直接走外側，不要再走這個又窄又危險的機車道，積水問題更是毫無改善，他們會再約一次會勘，建議縣府調整。