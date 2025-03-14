藝術創作者有福了！桃園馬村實驗藝廊即日起徵件

為鼓勵傑出及年輕藝術家與文創工作者創作及展出，桃園市規畫園區1至3號眷舍為「馬村實驗藝廊」，開放國內公私立美術團體、機關、學校及藝術與文創工作者申請辦理展覽。「馬村實驗藝廊申請展覽」徵件即日起至4月30日止，可採紙本或使用電子檔案方式提出申請，歡迎有興趣的市民朋友們踴躍投件。

桃園市政府透過活動、展覽及影像紀錄等模式，以中壢馬祖新村眷村文創園區作為培育基地，持續深耕地方文創產業，桃園市文化局自2020年開始推動馬村實驗藝廊申請展覽計畫，過往展出徵件有VR及AR互動體驗「BlueTears—⾺祖藍眼淚奇幻展」、描述眷村生活生命故事戲劇如「李太太與她的四個女兒」、「桃園母女圖鑑」等、藝術家聯展「家屋記憶」、「卡溜登入」、「繞成一場凝聚」、「背包客的繪畫旅行」，及藝術進駐創作聯展「根。鏈」，並另有親子工作坊及藝術家座談等各種形式。期望以馬村實驗藝廊為平台，重新詮釋眷村文化可能、提昇文創實驗精神、發掘創新潛力，厚實桃園眷村文化底蘊。

申請者須提供展覽企畫書並填妥申請表提出申請，企畫書須包含展覽名稱、展出構想或理念、作品種類及介紹、整體空間規畫及展覽佈置示意圖和藝術家簡歷，申請作品需有二分之一以上為最近2年內創作。申請計畫經資格審查後，將邀集專家學者組成評審委員會審查，再函知審查結果。

本次獲選計畫，將安排於2025年馬村實驗藝廊下半年度開放檔期展出，徵件至114年4月30日截止，詳細內容請上桃園市政府文化局官網「最新消息」查詢。