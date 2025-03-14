鹿特丹拱形市場設計團隊操刀竹北東區市場 打造全新市場體驗
國際知名的荷蘭建築團隊 MVRDV 代表作品之一「鹿特丹拱形市場（Rotterdam Markthal）」已成為當地城市亮點，吸引大量觀光經濟與資源，這次攜手台灣郭恆成建築師事務所聯手打造，將打造竹北東區市場（水岸市集），以創新設計與多功能規畫，帶來全新的市場體驗，目前已完成第一階段設計，成為與世界接軌的第一步。
竹北市長鄭朝方表示，東區市場（水岸市集）將是北台灣第一件公部門與國際知名建築團隊MVRDV 合作的重大開發案。這支來自荷蘭的建築團隊，擅長將市場與觀光結合，代表作品之一「鹿特丹拱形市場（Rotterdam Markthal）」已成為當地城市亮點，吸引大量觀光經濟與資源。他強調，竹北市公所將以最高標準打造東區市場，並結合周邊景觀、居民需求與交通特色，創造更高的價值。不僅提供便捷的採買環境，更要讓市場成為結合休閒、親子與藝文的新型態市場。
MVRDV主持建築師Winy Maas日前率領團隊來台，實地視察竹北市東區市場建築基地，並與市公所團隊交流。他指出，東區市場雖然腹地有限，但地理條件優越，其中水岸資源是最大亮點，團隊將透過設計讓市場與水岸環境相輔相成，打造一座兼具地方特色與國際視野的市場。
在此次會議中，鄭朝方也與MVRDV團隊討論市場的規畫理念、動線設計及材料運用等議題，期望能結合永續建築理念，打造兼具美學與機能的市場新地標，提升竹北市民的生活品質。
由於「東區市場（水岸市集）」為多功能使用，竹北市公所回應，目前依法辦理多目標使用計畫前置作業中，除新竹縣政府社會處同意設置親子托嬰服務外，其餘服務功能尚待文化局、產發處等各目的事業主管機關同意函許可，方能進入多目標使用計畫審查，及縣府辦理都市計畫審查，冀望縣府各單位能加速審查作業，讓此案可進入下一階段細部設計，邁向實現這座嶄新市場的目標。
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