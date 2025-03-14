提升服務量能 竹北增2家、竹東增1家失智共同照護中心

新竹縣政府長期照顧管理中心為關懷失智者及其家屬，積極媒合竹縣醫療資源，於今年新增3家失智共同照護中心，其中2家位於竹北、1家在竹東，合計成立5家失智共同照護中心、11處失智社區服務據點，提升照護服務量能。

縣長楊文科表示，縣府整合資源，去年成立「長期照顧管理中心」，媒合縣內地區醫院層級以上、並同時具有神經內科和精神科的醫院，成立「失智共同照護中心」，以服務失智症患者、減輕照顧者壓力。

根據衛生福利部去年6月公布的最新台灣社區失智症流行病學調查結果，50歲以上老年人口的失智症推估全國人數為34萬6693人，竹縣推估50歲以上潛在失智人口數為7147人。

為提昇失智症診斷比率，去年原有2家醫院仁慈醫院、新竹台大分院生醫醫院(竹東院區)設有失智共同照護中心，今年起再增3家，分別是竹北的東元綜合醫、中醫大新竹附醫，以及竹東鎮新增台北榮總新竹分院，共有5家醫療團隊攜手努力，有助於醫療端協助社區疑似失智個案確診，朝向失智症個案全人照護而努力。

失智共同照護中心可提高竹縣失智個案的確診率，有助於失智者在不同階段的診斷、醫療、諮詢、轉介、追蹤及個案管理，將陪伴照顧者在照顧失智患者不同階段的照顧需求。失智共照中心將引導及協助家庭照顧者，提供相關資訊及轉介等支持服務，提供完整的連續性照護。

凡實際居住於竹縣50歲以上的失智症，若有失智症照顧及長照服務需求，均可向長期照顧管理中心申請，或於中心網站(https://longcare.hsinchu.gov.tw/)長照服務線上申辦即可。此外，也可撥打長照專線1966，由專人提供協助。