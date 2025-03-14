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竹市78處公車智慧站牌 啟用
新竹市傳統公車站牌高度過高，導致民眾辨識資訊不易，市府去年在東門市場啟用首座智慧公車站牌，將站牌高度降至150公分，並評估班次、人潮等因素，陸續在市區建置78處智慧站牌，昨舉行啟用典禮，讓民眾即時掌握公車資訊。
市府指出，78處智慧站牌分為獨立式與附掛式，配備13吋及32吋顯示面板。「附掛式」站牌設置於候車亭或無合適人行空間之處，而「獨立式」設置於人行道或路側。
13吋螢幕適用於6條以下公車路線，32吋則適用於7條以上公車路線，提供即時到站資訊等基本服務。同時，智慧站牌兼具市政宣導與公共活動資訊推播功能，候車時可獲取最新動態與政府公告。
交通處表示，竹市公車智慧站牌的建置，優先考量公車班次密集、人潮聚集的地點，及醫院與學校周邊站點，並以藍1區、182路及先導公車路線作為示範路段，持續向中央爭取經費擴建智慧站牌，後續由東區、北區向香山區逐步擴建。
交通處說，智慧站牌設計上特別加入市府吉祥物「皮卡」，為科技感十足的站牌增添趣味與親和力。另外，採用的智慧站牌具備色彩鮮明、低耗電量優勢，在無電力來源的地點搭配太陽能供電系統，實現節能減碳。即使遇陰雨天氣或缺乏陽光的環境，仍可持續運作15天以上。
交通處指出，智慧站牌的建置過程不易，在前期選點作業充滿挑戰。特別是在光復路沿線，站點的選定都需考量住戶進出與店家營運需求，克服諸多困難。為配合先導公車路線的推動，市府亦在陽明交大校內設置6處智慧站牌，提升公共運輸的便利性，鼓勵更多學生搭乘綠色運具。
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