雙向雙車道 苗栗市改黃虛線

苗栗市1年1600多件跨越雙黃實線違規檢舉開罰案件，用路人哀哀叫，今年起只要雙向雙車道，不在路口或是大轉彎道等安全考量，市公所全面改黃虛線避免爭議。

部分用路人大表歡迎說，道路號誌設置優先考量安全及秩序等面向，但有些不合情理，難以接受，例如苗栗市文發路（苗29線）路幅不寬，沿途巷道又多，加上路旁、騎樓停車，用路人習慣性防禦駕駛，在對向沒有來車的狀況，車子偏向道路中間行駛，卻被檢舉跨越雙黃實線違規，公所急迫先改黃虛線，為民眾省荷包。

苗栗市區道路部分路段狹窄，道路中間畫設雙黃實線，警方統計去年開出1613件違規，多為檢舉案件，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項規定，不按遵行方向行駛，可處600元至1800元罰鍰，用路人抱怨連連。

市公所持續接獲民代及市民陳情反映，評估現場狀況，今年已將雙黃實線改畫黃虛線10餘處路段，中華東街、嘉福街也即將施工，公所指出，只要雙向雙車道，不在路口20公尺範圍及大轉彎道等安全的前提下，配合路面刨鋪工程，雙黃實線全面改黃虛線，此外，檢舉頻仍路段「急迫」狀況，暫時塗銷雙黃實線畫黃虛線。

縣府交通工務處指出，道路交通標誌標線號誌設置規則第165條、第181條規定雙黃實線及黃虛線標準，並評估道路配置、線行彎道、坡度、車流量及肇事頻率等因素，中間分向雙黃實線改為黃虛線，原則沒有問題，並據以執法標準。