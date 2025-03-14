龍潭先導轉運站 停車位遭疑不夠

桃園市建置龍潭轉運站，在民代爭取下，市府在龍潭大昌路西側農業用地，承租1250坪用地，規畫龍潭先導轉運站，預計今年7月開工、最快明年10月通車啟用，但市議員看到規畫案，擔心先導轉運站停車位不夠，呼籲市府正視問題。

受惠於龍潭科學園區及房價因素，龍潭近年人口增加，加上往返中壢車多，國道客運繞行市區，尖峰時常塞車，藍綠議員爭取設置龍潭轉運站，市府交通局昨表示，考量建置龍潭轉運站期程較長，因應交通需求，先在去年11月在龍潭運動公園旁設置微型轉運站，提供市區客運、國道客運線的乘客搭車，減輕塞車。

市府在龍潭大昌路西側整體農業區開發案，推動中期建置「龍潭先導轉運站」交通需求，預計在國3龍潭交流道周邊大昌路西側1公里內農地，徵求1250坪用地，採承租方式，租金預算3300萬元，經費1.6億、分11年編列，預計配置6席月台及公車停靠彎。

龍潭先導轉運站目前正進行土地容許使用程序及營建管理設計規畫統包作業，今年7月前取得建築執照和開工，預計明年7月完工、10月通車啟用，設有汽車臨停接送區，並規畫123格機車停車格。

國民黨市議員徐玉樹表示，做龍潭先導轉運站只是權宜之計，國3龍潭交流道旁都計農地是龍潭進出門戶，60多年未擴大，地方透過都市計畫變更檢討徵用周邊農業地，可做停車場或其他建築用地，提升地方發展，可整合龍潭通勤需求，未來產生公設用地還可規畫國民運動中心，方便通勤族搭車和節省通勤時間，減少市區壅塞。

民進黨市議員張肇良認為，現有北龍路微型轉運站啟用後，長廊型公車站有遮雨棚卻無廁所，搭車不便，市府規畫建置龍潭先導轉運站，要以八德轉運站空間小為借鏡，尋求民間參與增設汽機車停車位，還可增闢往中壢青埔、楊梅路線，及新增國3往台中、竹北高鐵路線班車，方便龍潭民眾搭車出外。