快訊

曾遭越界入侵！俄羅斯正式宣布「趕出烏軍」 收復庫斯克關鍵據點

「亞亞」成第一人！宣揚武統遭廢止依親許可 移民署再約談2網紅陸配

高檢署檢察官黃錦秋判免職 法務部上訴不得改任檢事官

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗開箱土地、水電、交通條件優越 力邀台積電來設廠

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台積電拋出在台灣有大量土地設廠需求，苗栗縣政府呼應，推薦規畫3塊科學園區等條件，力邀台積電設廠。圖／苗栗縣政府提供
台積電拋出在台灣有大量土地設廠需求，苗栗縣政府呼應，推薦規畫3塊科學園區等條件，力邀台積電設廠。圖／苗栗縣政府提供

台灣積體電路製造股份有限公司董事長暨總裁魏哲家上周拋出在台灣需要大量土地設廠需求，苗栗縣政府今天公開呼應，盤點「開箱」苗栗土地、水電、交通等條件優越，力邀台積電設廠。

台積電日前宣布將在美國擴大投資1000億美元引發熱議，魏哲家3月6日在總統府記者會表示，今年需要在台灣設置11條生產線，有大量土地設廠需求，苗栗縣政府連日來盤點，今天公開呼應，力邀台積電到苗栗設廠。

縣府指出，縣府全力支持國家半導體產業發展，配合推動桃竹苗大矽谷推動方案政策，積極在竹南科學園區周圍規畫3處，共約660公頃的科學園區，其中，、竹南科學園區東側產業園區部分，預計今年底完成都市計畫變更，縣府將以區段徵收開發，可取得約5公頃園區事業專用區土地。

此外，頭份交流道附近產業園區部分，可行性評估中，預計今年下半年啟動都市計畫個案變更程序，頭份交流道西側農業區變更後，以區段徵收開發方式，可取得約17公頃的園區事業專用區土地；擴大竹南科學園區部分，可行性評估進入期末階段，預計今年上半年完成，縣府同步向國家科學及技術委員會爭取列為重大建設計畫，以啟動新訂擴大都市計畫程序。

縣府表示，苗栗水電資源豐沛，縣內有鯉魚潭水庫、明德水庫及永和山水庫，通霄發電廠發電量達375萬千瓦，竹南至苑裡外海有多處離岸風電電廠，縣府並積極發展氫能電廠。

苗栗位置可以連接新竹、中部科學園區，縣內也有竹南及銅鑼科學園區，交通區位便捷，縣府爭取國科會認定3處科學園區為重大建設範圍，加速土地取得及開發，解決產業「缺地」問題，協助科技產業深根台灣，強化台灣科技戰略地位。

台積電 科學 都市計畫

延伸閱讀

外媒稱林佳龍召見谷立言來抱怨川普 外交部否認：不實捏造

千億美元投資對匯市會不會有衝擊？楊金龍：找台積電討論過

台積電和川普誰有籌碼？法智庫：台灣3關鍵「握有強牌」

台積用地 全台納入考量

相關新聞

清明連假剩3周到來 大溪提前掃墓這樣走不塞

清明掃墓祭祖周邊道路車流明顯增加，桃園大溪警分局為紓解掃墓祭祖車潮，避免民眾塞車之苦，列出轄內易壅塞路段供民眾參考，並提...

苗栗開箱土地、水電、交通條件優越 力邀台積電來設廠

台灣積體電路製造股份有限公司董事長暨總裁魏哲家上周拋出在台灣需要大量土地設廠需求，苗栗縣政府今天公開呼應，盤點「開箱」苗...

國際自由車環台賽3/17桃園登場 管制路段、時間曝光

2025國際自由車環台賽-桃園市站將於3月17日下周一舉行，為確保國際賽事選手安全並減少交通影響，桃園市警察局祭出精準式...

保存民俗無形文化資產 竹南中港慈裕宮洗港辦說明會

為守護珍貴無形文化資產，苗栗縣政府文化觀光局今天在竹南鎮中港慈裕宮舉辦「中港慈裕宮洗港」保存維護計畫說明會，現場蒐集各方...

三接月底試營運 漁民痛斥中油押霸還我航道

第三天然氣接收站預計3月底試運轉，不過漁民今召開記者會，控訴中油施工期間捕魚海域已受限，現在又因為LNG船要進出，畫設航...

影／大筆進財！苗栗頭份永貞宮龍柏倒折 華麗轉身成進財筆

苗栗縣頭份市合港田寮永貞宮廟內「後花園」栽種的龍柏已有一甲子樹齡，但其中一株2年前不堪風雨侵襲倒折枯死，龍柏近年來身價不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。