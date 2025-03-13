苗栗開箱土地、水電、交通條件優越 力邀台積電來設廠

台灣積體電路製造股份有限公司董事長暨總裁魏哲家上周拋出在台灣需要大量土地設廠需求，苗栗縣政府今天公開呼應，盤點「開箱」苗栗土地、水電、交通等條件優越，力邀台積電設廠。

台積電日前宣布將在美國擴大投資1000億美元引發熱議，魏哲家3月6日在總統府記者會表示，今年需要在台灣設置11條生產線，有大量土地設廠需求，苗栗縣政府連日來盤點，今天公開呼應，力邀台積電到苗栗設廠。

縣府指出，縣府全力支持國家半導體產業發展，配合推動桃竹苗大矽谷推動方案政策，積極在竹南科學園區周圍規畫3處，共約660公頃的科學園區，其中，、竹南科學園區東側產業園區部分，預計今年底完成都市計畫變更，縣府將以區段徵收開發，可取得約5公頃園區事業專用區土地。

此外，頭份交流道附近產業園區部分，可行性評估中，預計今年下半年啟動都市計畫個案變更程序，頭份交流道西側農業區變更後，以區段徵收開發方式，可取得約17公頃的園區事業專用區土地；擴大竹南科學園區部分，可行性評估進入期末階段，預計今年上半年完成，縣府同步向國家科學及技術委員會爭取列為重大建設計畫，以啟動新訂擴大都市計畫程序。

縣府表示，苗栗水電資源豐沛，縣內有鯉魚潭水庫、明德水庫及永和山水庫，通霄發電廠發電量達375萬千瓦，竹南至苑裡外海有多處離岸風電電廠，縣府並積極發展氫能電廠。

苗栗位置可以連接新竹、中部科學園區，縣內也有竹南及銅鑼科學園區，交通區位便捷，縣府爭取國科會認定3處科學園區為重大建設範圍，加速土地取得及開發，解決產業「缺地」問題，協助科技產業深根台灣，強化台灣科技戰略地位。