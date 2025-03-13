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國際自由車環台賽3/17桃園登場 管制路段、時間曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
2025國際自由車環台賽-桃園市站將於3月17日下周一舉行，為確保國際賽事選手安全並減少交通影響，桃園市警察局祭出精準式交通管制。記者周嘉茹／翻攝
2025國際自由車環台賽-桃園市站將於3月17日下周一舉行，為確保國際賽事選手安全並減少交通影響，桃園市警察局祭出精準式交通管制。記者周嘉茹／翻攝

2025國際自由車環台賽-桃園市站將於3月17日下周一舉行，為確保國際賽事選手安全並減少交通影響，桃園市警察局祭出精準式交通管制，於選手車隊即將抵達前分段實施交通管制，管制區內禁止人、車通行，於車隊通過後解除管制，以減輕交通衝擊，儘速恢復行車通行。

桃園市警察局交通警察大隊長李維振表示，今年桃園市站首度在中壢區青塘園揭開序幕，行經中壢區青塘園周邊道路，中壢區月桃路、月眉路、大園區和平西路、航城路、環區北路、台15線，後續路線繞行台4、7、15、61、66線，最後抵達終點角板山仁愛停車場，總長約123.31公里。

為確保賽事圓滿順利，並降低對民眾上班交通衝擊，本次賽事3月17日上午10時11分準時鳴槍出發，比賽全程將嚴格管制賽道，針對「無實體」分隔島路段實施「雙向交通管制」，「有實體」分隔島路段採「順向嚴格管制，對向開放通行」，供各國精銳選手於賽道中盡情奔馳，桃園市警察局將以精準管制賽事路段及管制時間，確保競賽安全性，降低民眾久候時間。

 李維振呼籲，中壢區青塘園周邊洽溪路（文德路至公園路二段）為提供開幕典禮舞台架設及車隊停放使用，將封閉管制，為避免賽事影響用路人，請避開以下管制路段及時間，詳細競賽路線、時間可至「2025國際自由車環台公路大賽官網」查詢：

（一） 洽溪路（文德路至公園路二段）往北車道：3月16日周日下午10時至3月17日周一上午11時封閉管制。

（二）洽溪路（文德路至公園路二段）往南車道：3月17日周一上午5時至11時封閉管制。

（三）文德路（洽溪路至高鐵南路二段）全線、高鐵南路二段（文德路至公園路二段）往南慢車道、公園路二段（洽溪路至高鐵南路二段）往東車道：3月17日周一上午9時40分至10時20分實施階段性交通管制。

（四）洽溪路（文德路至領航北路一段）往北車道、環溪二街全線、永園路全線：3月17日周一上午10時至10時30分實施階段性交通管制。

2025國際自由車環台賽-桃園市站將於3月17日下周一舉行，為確保國際賽事選手安全並減少交通影響，桃園市警察局祭出精準式交通管制。記者周嘉茹／翻攝
2025國際自由車環台賽-桃園市站將於3月17日下周一舉行，為確保國際賽事選手安全並減少交通影響，桃園市警察局祭出精準式交通管制。記者周嘉茹／翻攝

交通管制 桃園 車道

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