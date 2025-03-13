竹市供免費到宅育兒服務每年最高48次 讓家長喘息

竹市府今天說，與社團法人新竹市懷安協會合作，對實際居住竹市育有6歲以下兒童且有育兒指導需求家庭，提供每年最多48次免費到宅育兒指導服務，讓家長可喘息。

新竹市政府發布新聞資料指出，居住在竹市育有6歲以下兒童且有育兒指導需求的家庭，提供每年最多48次免費到宅育兒指導服務，並優先服務脆弱家庭、身心障礙者家庭、新手父母家庭、未滿20歲父或母及經社工評估有需求的家庭。

市府說，透過培育專業育兒指導員，提供親職諮詢及到宅育兒服務，以提升家長育兒知識，增進親子互動關係，此外，也辦理提升家長知能方案，以親職主題課程及學習性團體或成長團體，引導家長或主要照顧者如何與兒童互動，建立親子關係。

市府說，盼藉由育兒指導服務人員與網絡單位，共同推展脆弱家庭及兒少保護預防性工作，確保有需求的6歲以下兒童及家庭，均能獲得專業的服務與協助，也同時預防兒童虐待事件，落實社會安全網。