桃市合作台積電慈善基金會 在地產業博覽會吸引5千學子

桃園市政府與台積電慈善基金會今天舉辦在地博覽會，邀請45間產業設展，吸引超過5000名學子參與。市長張善政表示，希望透過舉辦博覽會，讓學生更了解自己未來的方向，鼓勵學子在地就學、在地就業，有效促進產學合作。

教育局表示，今天博覽會共邀請45間優質產業設展，類型包含光電、食品製造、通訊機械、不動產經營、科技、藥品、汽車製造、物流、電路板、半導體、鋼鐵、電子、電腦、觀光等產業。

張善政表示，桃園市是國門之都，是台灣經濟發展的重要樞紐，擁有多樣化且蓬勃發展的產業，工業產值也是全國第一；這次在地產業博覽會匯集桃園市在地優質產業，活動內容包含名人講座、徵才媒合、產業趨勢介紹、學生社團表演及特色主題攤位等精彩內容；邀請優質企業參展，除了彰顯產業價值，也可引導學生找到未來就業職涯發展方向，提高自我實現的成就感。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，基金會多年來致力推廣技職速效培訓與職業採索，這次和桃園市政府合作，除邀請桃園在地優質企業共襄盛舉以外，更有台積電8間協力廠商共同響應，讓高中職學子能近距離接觸在地多元產業。