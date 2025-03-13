三接月底試營運 漁民痛斥台電押霸還我航道

第三天然氣接收站預計3月底試運轉，不過漁民今召開記者會，控訴中油施工期間捕魚海域已受限，現在又因為LNG船要進出，畫設航道要漁民配合，營運後的每年回饋也未說明，永安討海人協會要求中油盡速協商，否則要更強烈來捍衛權利。

中壢區漁會表示，先前三接興建及外推方案施工期間，中油分別提供每艘漁船12萬及16萬元的一次性補償，現在漁民對於航道規畫及後續營運每年回饋金的長期計畫，漁會政和中油協調討論中，協助爭取。

台灣中油股公司發言人林珂如回應，關於補償，施工前已經把給付漁業權補償費用給予漁會，施工期間於2020年、2023年也提撥補償金給漁會。至於漁民訴求營運後的補償，會持續協調溝通，也會比照相關睦鄰規定，並依協商結果辦理。關於漁獲減少現象，根據調查不只有在桃園，而是台灣近海漁業都面臨相關問題，原因大約為氣候變遷、過度捕撈、棲地改變、外來種侵入影響。

永安討海人協會理事長楊門圈今召集約20名漁民，在漁船上掛上「台電押霸 搶我魚苗、」「中油押霸 還我大海」，楊門圈表示，中油3月底試運轉，不過引起漁民的反彈，過去跟中油建議多次，施工期間已經出現繞道而行，漁場變遠問題，現在中油LNG船要進出，又畫設航道及警戒區完全沒告知，影響漁民作業心臟區域，等到漁民抗議才敷衍溝通。

楊門圈說，還有之後試營運，每年要給予的回饋補償，也都沒有說明，中間已經建議多次，中油卻都消極處理，環評就有規定建港要敦親睦鄰，但中油才來多久，完全沒有互相尊重，政府開發漁民尊重，但卻不尊重漁民，押霸行事。